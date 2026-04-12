اعلام قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران
قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۰ هزار و ۹۲ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۶۴ هزار و ۲۵۸ تومان است
قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۴ هزار و ۲۵۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۲ هزار و ۷۸۰ تومان است.
نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۱۴۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۸۰۳ تومان است.
نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۱۸ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۰۱ تومان است.
نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۵۳۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۳۴۷ تومان است.
نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۰۷ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۹۳ تومان است.
نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۷ هزار و ۹۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۱۷۴ تومان است.
نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۴ هزار و ۳۱۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۳ هزار و ۴۶۹ تومان است.