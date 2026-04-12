پرداخت 43 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک ملت در سال 1404

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در راستای سیاست های دولت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال گذشته بالغ بر 33.4 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به 99،320 نفر پرداخت کرده است.

همچنین بانک ملت تا پایان سال 1404 با پرداخت بیش از 9.1 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به 98،477 متقاضی، نقش به سزایی را در این زمینه ایفاء کرده است.

