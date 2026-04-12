بازدید رئیسجمهوری از وزارت نفت/ تأکید بر تداوم خدمترسانی
رئیسجمهوری در نخستین ساعات عادی شدن روند فعالیتهای اداری کشور در روز شنبه (۲۲ فروردین) با حضور در وزارت نفت ضمن قدردانی از کارکنان صنعت نفت، بر آمادگی برای تأمین انرژی و اهمیت تداوم خدمترسانی مطلوب به ملت ایران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، مسعود پزشکیان شنبه (۲۲ فروردین) با حضور در وزارت نفت با محسن پاکنژاد، وزیر نفت دیدار و درباره مسائل مربوط به این وزارتخانه با وی گفتوگو کرد.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت نیز در این دیدار گزارشی از اقدامهای این وزارتخانه در حوزههای مهم کاری ارائه کرد.
رئیسجمهوری در این دیدار از تلاشهای وزارت نفت در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی قدردانی کرد.