به گزارش ایلنا از وزارت نفت، مسعود پزشکیان شنبه (۲۲ فروردین) با حضور در وزارت نفت با محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت دیدار و درباره مسائل مربوط به این وزارتخانه با وی گفت‌وگو کرد.

وی ضمن قدردانی از کارکنان صنعت نفت، بر آمادگی برای تأمین انرژی و اهمیت تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به ملت ایران تأکید کرد.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز در این دیدار گزارشی از اقدام‌های این وزارتخانه در حوزه‌های مهم کاری ارائه کرد.

رئیس‌جمهوری در این دیدار از تلاش‌های وزارت نفت در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی قدردانی کرد.

