بازرسی بیش از ۱۵۳ هزار واحد‌ تولیدی و توزیعی

به گزارش ایلنا، مجید فراهانی با توجه به اینکه تعداد ۲۷ هزار و ۹ پرونده بازرسی از واحد‌های تولیدی و توزیعی تشکیل شده است، اظهار داشت: ارزش این پرونده‌ها ۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالا‌های مصرفی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با توجه به اینکه با اجرای طرح‌های نظارتی، جلوی هرگونه سوءاستفاده بسته شده است، گفت: بیشترین تخلف‌ها، کم‌فروشی و گران‌فروشی بوده است.

فراهانی ادامه داد: نانوایی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر واحد‌های صنفی کالا‌های ضروری از زمان جنگ تاکنون در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالا‌های مصرفی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: اگر هموطنان، تخلف گران‌فروشی و حتی کمبود کالا در مرکزهای عرضه آن را دیدند، با اعلام به سامانه ۱۲۴ یا شماره تلفن ۱۲۴، بازرسان را آگاه کنند تا آنان به سرعت، موضوع را پیگیری کنند

