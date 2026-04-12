بازرسی بیش از ۱۵۳ هزار واحد‌ تولیدی و توزیعی
مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالا‌های مصرفی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، گفت: از روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون از ۱۵۳ هزار و ۴۳۰ واحد تولیدی و توزیعی، بازرسی شده است.

به گزارش ایلنا، مجید فراهانی با توجه به اینکه تعداد ۲۷ هزار و ۹ پرونده بازرسی از واحد‌های تولیدی و توزیعی تشکیل شده است، اظهار داشت: ارزش این پرونده‌ها ۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالا‌های مصرفی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با توجه به اینکه با اجرای طرح‌های نظارتی، جلوی هرگونه سوءاستفاده بسته شده است، گفت: بیشترین تخلف‌ها، کم‌فروشی و گران‌فروشی بوده است. 

فراهانی ادامه داد: نانوایی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر واحد‌های صنفی کالا‌های ضروری از زمان جنگ تاکنون در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالا‌های مصرفی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: اگر هموطنان، تخلف گران‌فروشی و حتی کمبود کالا در مرکزهای عرضه آن را دیدند، با اعلام به سامانه ۱۲۴ یا شماره تلفن ۱۲۴، بازرسان را آگاه کنند تا آنان به سرعت، موضوع را پیگیری کنند

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
