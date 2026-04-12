بازرسی بیش از ۱۵۳ هزار واحد تولیدی و توزیعی
مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای مصرفی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، گفت: از روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون از ۱۵۳ هزار و ۴۳۰ واحد تولیدی و توزیعی، بازرسی شده است.
به گزارش ایلنا، مجید فراهانی با توجه به اینکه تعداد ۲۷ هزار و ۹ پرونده بازرسی از واحدهای تولیدی و توزیعی تشکیل شده است، اظهار داشت: ارزش این پروندهها ۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای مصرفی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با توجه به اینکه با اجرای طرحهای نظارتی، جلوی هرگونه سوءاستفاده بسته شده است، گفت: بیشترین تخلفها، کمفروشی و گرانفروشی بوده است.
فراهانی ادامه داد: نانواییها، فروشگاههای زنجیرهای و سایر واحدهای صنفی کالاهای ضروری از زمان جنگ تاکنون در حال خدمترسانی به مردم هستند.
مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای مصرفی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، تصریح کرد: اگر هموطنان، تخلف گرانفروشی و حتی کمبود کالا در مرکزهای عرضه آن را دیدند، با اعلام به سامانه ۱۲۴ یا شماره تلفن ۱۲۴، بازرسان را آگاه کنند تا آنان به سرعت، موضوع را پیگیری کنند