در بازدید سرزده وزیر ارتباطات از شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شد؛
تأکید بر حفظ پایداری شریانهای حیاتی ارتباطات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز با حضور در یکی از ساختمانهای شرکت ارتباطات زیرساخت، از بخشهای مختلف عملیاتی و ستادی این شرکت بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، و به نقل از روابطعمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، سیدستار هاشمی طی این بازدید از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پایداری شبکه ملی اطلاعات قرار گرفت.
وی ضمن گفتوگو با همکاران حاضر در شیفتهای عملیاتی، از تلاشهای شبانهروزی آنان برای حفظ اتصال و پایداری ارتباطات کشور قدردانی کرد.
هاشمی در جمع مدیران و کارکنان این شرکت گفت: در روزهایی که فشارهای فنی و شرایط ویژه، حفظ پایداری شبکه را دشوارتر از همیشه کرده است، همکاران ما در شرکت زیرساخت با ایثار و تخصص خود اجازه ندادند چرخ زندگی دیجیتال مردم متوقف شود. این حضور متعهدانه، مصداق بارز خدمت صادقانه به میهن است.
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حیاتی این شرکت اشاره کرد و افزود: شرکت زیرساخت تنها یک نهاد فنی نیست، بلکه متولی اصلی شریانهای حیاتی است که امنیت، اقتصاد و خدمات رفاهی مردم به آن وابسته است.
در پایان این بازدید، وی بر تسریع در روند ارتقای تابآوری شبکه در مقابل تهدیدات و آسیبهای احتمالی تأکید کرد.