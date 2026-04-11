جابهجایی کالا در سطح راههای کشور از مرز ۴۶ میلیون تُن عبور کرد
مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: جابهجایی کالا در سطح جادههای کشور طی بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردینماه ۱۴۰۵ بهوسیله ناوگان حملونقل عمومی به ۴۶ میلیون و ۵۹۰ هزار تُن رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای مهرداد حمداللهی اظهار کرد: با صدور دو میلیون و ۹۹۰ هزار بارنامه و برقراری سفرهای ناوگان حملونقل عمومی، این حجم از کالا در بستر جادههای کشور جابهجا شده است.
وی تأکید کرد: در مدت یادشده و بهمنظور تأمین اقلام اساسی مورد نیاز هموطنان، دو میلیون و ۹۲۰ هزار تُن انواع کالای اساسی از طریق بنادر کشور حمل و در سطح کشور جابهجا و توزیع شده است.
مدیرکل دفتر حملونقل کالا خاطرنشان کرد: میزان جابهجایی کالاهای اساسی در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردینماه ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است.