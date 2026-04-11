رشد ۷.۸ میلیارد دلاری اقتصاد دیجیتال ایران با دریافت عوارض تنگه هرمز

به گزارش ایلنا، براساس گزارش وال استریت ژورنال، پس از برقراری آتش‌بس موقت، ایران گامی تازه در استفاده از رمزارز‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و ایجاد منبع درآمدی جدید برداشته است. هدف این کشور دریافت عوارض عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز به صورت رمزارز است تا این وجوه قابل ردیابی یا مصادره نباشند.

ایران قصد دارد از هر بشکه نفت بارگیری شده روی نفتکش‌های عبوری، معادل ۱ دلار رمزارز دریافت کند. این روش، امکان بلوکه شدن دارایی‌ها در سیستم بانکی سنتی را از بین می‌برد.

طبق داده‌های شرکت تحلیل بلاکچین «چین‌الیسیس»، اقتصاد رمزارز ایران هم‌اکنون حدود ۷.۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این حجم شامل استخراج بیت‌کوین، استفاده از تتر (USDT) برای واردات کالا‌های اساسی و ذخایر رمزارزی بانک مرکزی ایران است.

کارشناسان معتقدند، دریافت عوارض نفتکش‌ها از طریق رمزارزها، اقتصاد دیجیتال ایران را وارد مرحله جدیدی از رشد و نهادینه‌سازی می‌کند و می‌تواند سالانه میلیارد‌ها دلار درآمد مصون از تحریم برای این کشور ایجاد کند.

