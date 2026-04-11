دفتر پربرگ حماسه و ایثار نبرد مقدس رمضان به نام دیپلمات محبوب و دولتمرد صدیق ایران عزیز زینت تازه گرفت

به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پیامی ضمن تسلیت و تبریک شهادت سیدکمال خرازی نوشت:

دشمن کینه‌توز صهیونی در مرحله استیصال خویش با اندیشه متوهمانه حذف مردان مؤثر و تصمیم‌ساز نظام اسلامی، به شکلی ناجوانمردانه دکتر کمال خرازی و خانواده شریف او را هدف قرار داد.

دیپلمات شهید ما از خاندان علم و فقاهت برخاسته بود و خود به سجایای پرشمار اخلاق‌مداری، تواضع، کاردانی و فرزانگی آراسته بود. همه صفحات حیات گرانمایه‌ او از دوران مبارزات دانشجویی علیه نظام استبداد پهلوی در خارج و ریاست ستاد تبلیغات جنگ تا مأموریت‌های خطیر مدیریت حوزه دیپلماسی در وزارت امور خارجه و شورای راهبردی، در مسیر دفاع از آرمان انقلاب و تحقق اهداف ملت ایران رقم خورده است.

شهید فرزانه ما به گواه مسئولیت‌های حساس‌اش، معتمد امامین انقلاب و از چهره‌های نادر مورد تکریم نیروها و طیف‌های مختلف جامعه بود.او در حالی هدف تیر عداوت دشمن بدسگال قرار گرفت که همدوش مردان میدان جهاد، مأموریت سترگ تأمین منافع ملت در حوزه دیپلماسی را در مرکز شورای راهبردی پیش می‌برد.

شهادت مظلومانه ایشان همچون دیگر نخبگان سیاسی، نظامی و علمی ایران عزیز، اندوه و تأثر عمیق بر دل دوستداران و همکاران آنان نشاند، اما، بلاشک، خونبها و ارمغان ایثار این جان‌های پاک، پیروزی خیره‌کننده ملت ایران بزرگ‌ترین آوردگاه تاریخی بود.

با قلبی سرشار از حزن و حسرت در فقدان این همکار و مؤنس دیرین، شهادت مظلومانه او را به خانواده مکرم خرازی، آقازاده‌ها و اخوان گرانقدر تسلیت عرض می‌کنم. خدای سبحان با اجداد طاهرین‌اش محشور فرماید و ما را در پیمودن راه بلند این بزرگمردان شهید ثابت قدم نگه دارد.

