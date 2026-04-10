ساعت کاری شعب بانک تجارت به روال عادی بازگشت

به گزارش ایلنا، حسب اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور، از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، ۱۰۰ درصد شعب بانک تجارت در تهران در خدمت مشتریان خواهند بود.

ساعت پذیرش مشتریان در طول هفته طبق روال عادی از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و پنجشنبه‌ها تا ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود.

ساعات کاری واحدهای ستادی بانک تجارت نیز همچون روال عادی، در روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰ و در روزهای چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۵:۰۰ است.

نحوه خدمت‌رسانی در استان‌ها منوط به تصمیم استانداری‌ مربوطه می‌باشد.

کارشناسان مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت از طریق شماره ۱۵۵۴ آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و ارائه راهنمایی‌های لازم به مشتریان هستند.

