قائم مقام راهآهن جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با ایلنا:
تردد قطارهای مسافری و باری در تمام مسیرها به حالت عادی برگشت/ مسیر زنجان-تبریز بزودی باز میشود
قائم مقام راهآهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در حال حاضر به جز مسیر ریلی زنجان- تبریز، تردد قطار مسافری و باری در تمام مسیرهای ریلی در حال انجام است، گفت: با تدابیر پیشبینی شده و همت شبانه روزی همکارانم، در سریعترین زمان نقاط آسیب دیده در تعرض و حمله دشمن ترمیم و مسیر ریلی بازگشایی شد.
میرحسن موسوی، قائم مقام راهآهن جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت شبکه ریلی کشور به ویژه مسیر پرتقاضای تهران- مشهد، پس از آسیبهای وارد شده ناشی از حملات صهیونیستی-آمریکا، اظهار داشت: هیچ مشکلی برای تردد قطارها در مسیر تهران- مشهد و بالعکس وجود ندارد و از شب گذشته تردد در این مسیر به حالت عادی برگشت. در حال حاضر فقط مسیر ریلی زنجان- تبریز به دلیل آسیب دیدن یک پل ریلی، مسدود است که در این مسیر هم عملیات بازسازی در حال انجام بوده و تا چند روز آینده هم این مسیر بازگشایی خواهد شد.
وی درباره مدیریت تردد قطارها در ایام جنگ ادامه داد: پس از شروع جنگ و تهاجم غیرقانونی کشور آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، قطارهای فوقالعاده را برای جابهجایی به هنگام بار و مسافر پیشبینی کردیم. در طول جنگ نه تنها یک قطار هم حذف نشد بلکه تعداد قطارهای در سیر به ویژه در بخش باری را افزایش دادیم و تقاضای مسافران و صاحبان بار را بدون مشکل پاسخ دادیم.
قائم مقام راهآهن جمهوری اسلامی ایران درباره بازسازی مسیرهای آسیب دیده در سریعترین زمان ممکن با وجود خسارت جدی به این زیرساختها، گفت: اگرچه حملات دشمن به گونهای بود که ترمیم و بازسازی زمانبر پیشبینی میشد اما به همت همکاران و اقداماتی که از گذشته تدبیر شده بود توانستیم در کمترین زمان بازسازیها را انجام دهیم. روز سه شنبه، پس از تهدیدات دشمن برای حمله به زیرساختهای کشور تدابیر لازم را اتخاذ کردیم و حرکت قطارهای مسافری از مبدا متوقف شد و قطارهایی که در مسیر بودند، مدیریت شدند و مسافران این قطارها به موقع با اتوبوس به مقصد اعزام شدند.
موسوی گفت: زمانی که دشمن به چند نقطه از زیرساختهای ریلی کشور تعرض کرد، از همان ساعات اولیه با برگزاری جلسات، بررسیهای لازم انجام و پشتیبانیهای لازم در نظر گرفته شد، ماشینآلات و باکسهای مورد نیاز و امکانات پشتیبانی و ... ظرف یک ساعت مشخص شد و مدیران عملیاتی با قطار نجات به محل اعزام شدند.
وی افزود: از همان ساعات اولیه، بازسازی نقاط آسیب دیده شروع شد و با عملیات بیوقفه، در یک روز بازسازی چند مسیر انجام شد. همچنین در روز گذشته با تلاش شبانه روزی همکاران ما اکثر محلهای آسیب دیده ترمیم شدند. تمام این اقدامات منجر به این شد که از زمان پیش بینی شده برای ترمیم و بازسازی، بسیار جلوتر باشیم.
قائم مقام راهآهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در این مدت هم در تمام مسیرها قطارهای مسافری و باری فعال بودند در محور تهران - مشهد و بالعکس تنها یک روز قطار تردد نداشت و برای جبران آن هم قطار فوق العاده در نظر گرفته شد. اگرچه همچنان در برخی از مسیرهای علمیات ترمیم در حال انجام است و احتمالا محدودیتهایی هم در تعداد قطارها وجود داشت که این موضوع را هم با ارسال پیامک به مسافران اطلاع دادیم و هیچ مشکلی وجود نداشت.
موسوی درباره استرداد بلیتهایی که در روز حمله دشمن به زیرساختهای ریلی کنسل شد، اظهار داشت: همانطور که اعلام شد مسافران از هر سایت و سکوی اینترنتی که بلیت را خریداری کردند میتوانند در یک ماه چه به صورت اینترنتی و چه مراجعه حضوری نسبت به استرداد و پس گرفتن وجه اقدام کنند.