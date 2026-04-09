بازدید معاون وزیر نفت از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی/ ضرورت تسریع در عملیات بازسازی

به گزارش ایلنا، حسن عباس‌زاده پنجشنبه، ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ در جریان بازدید میدانی از مجتمع‌‌های منطقه ویژه پتروشیمی که مورد حملات خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته بودند از نزدیک در جریان ابعاد فنی آسیب‌های وارده قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با مدیران و کارکنان این واحدها، ضمن قدردانی از ایستادگی آنان، بر ضرورت تسریع در عملیات بازسازی تأکید کرد و گفت با همت جهادی کارکنان، این مجتمع‌ها در کمترین زمان ممکن به مدار تولید بازخواهند گشت تا بار دیگر اقتدار و پایداری صنعت پتروشیمی ایران به اثبات برسد.

وی تصریح کرد: با تکیه بر توان و اراده متخصصان داخلی، تمامی خسارات را جبران کرده و با قدرت در مسیر بازسازی گام برمی‌داریم.

عباس‌زاده همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای برای برآورد و ثبت خسارت خبر داد و افزود: دولت از شرکت‌های آسیب‌دیده حمایت خواهد کرد و ما و همکارانمان در وزارت نفت و صنعت پتروشیمی در کنار شما هستیم تا این مجموعه را بهتر از گذشته بازسازی کنیم.

معاون وزیر نفت افزود: اگرچه بازسازی فیزیکی اهمیت بالایی دارد، اما موضوع حیاتی‌تر، توجه و حمایت ویژه از منابع انسانی است که ستون‌های اصلی این صنعت محسوب می‌شوند.

وی با ادای احترام به مقام شامخ شهدای حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، بیان کرد: تکریم و رسیدگی مقتضی به خانواده‌های این شهدا و حمایت همه‌جانبه از کارکنان آسیب‌دیده باید در صدر اولویت‌های مدیریتی تمامی مجتمع‌ها قرار گیرد.

عباس‌زاده همچنین با اهدای لوح سپاس، از مدیریت جهادی محمدرضا مطیری، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در مدیریت بحران و فرماندهی میدانی تجلیل کرد.

گفتنی است مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آغاز برنامه‌های خود با حضور در مزار مطهر شهید گمنام منطقه، به مقام والای شهدا ادای احترام کرد و یاد و خاطره شهدای گرانقدر حملات اخیر را گرامی داشت.

