خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران
کد خبر : 1771415
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۰ هزار و ۹۲ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۶۳ هزار و ۷۳۹ تومان است

به گزارش ایلنا، امروز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار ۹۲ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۸ هزار و ۸۳۱ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۳ هزار و ۷۳۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۲ هزار و ۲۶۵ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۱۴۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۸۰۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۷۸۵ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۷۶۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۵۱۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۳۲۶ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۱۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۰۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۴۵۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۶۵۶ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۴ هزار و ۸۴۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۳ هزار و ۹۹۳ تومان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار