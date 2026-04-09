اعلام قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران

به گزارش ایلنا، امروز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار ۹۲ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۸ هزار و ۸۳۱ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۳ هزار و ۷۳۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۲ هزار و ۲۶۵ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۱۴۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۸۰۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۷۸۵ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۷۶۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۵۱۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۳۲۶ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۱۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۰۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۴۵۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۶۵۶ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۴ هزار و ۸۴۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۳ هزار و ۹۹۳ تومان است.

