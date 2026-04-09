تولید گوشت و مرغ افزایش مییابد
معاون امور تولیدهای دامی وزارت جهاد کشاورزی از پیشبینی افزایش تولید گوشتهای قرمز و مرغ و شیر در سال جدید، خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد ابراهیم حسننژاد گفت: سال گذشته ۹۴۸ هزار تن گوشت قرمز و حدود ۱۳.۸ میلیون تن شیر، تولید شد که با توجه به افزایش بارندگیها، بهبود وضع مرتعها و کاهش هزینههای تولید، پیشبینی میشود که این میزان، امسال افزایش یابد.
وی با توجه به وضع مطلوب صنعت طیور، اظهار داشت: سال گذشته، نیاز جامعه به گوشت مرغ بهطور کامل تأمین شد و قیمتها نیز متعادل بود. با فراوانی نهادههایی مانند ذرت و کنجاله سویا، از تولیدکنندگان درخواست شد که جوجهریزی را در فروردین افزایش دهند. در اسفند ۱۰۸ میلیون قطعه جوجهریزی شده بود.
معاون امور تولیدهای دامی وزارت جهاد کشاورزی، همچنین با توجه به وضع تولید گوشت قرمز، تصریح کرد: با استفاده از مرتعهای مناسب که به علت بارندگیهای اخیر فراهم شده است، دامداران شاهد کاهش هزینهها و افزایش تولید خواهند بود و پیشبینی میشود که تولید گوشت قرمز در سال ۱۴۰۵ از ۹۵۰ هزار تن فراتر رود.
حسننژاد در پایان بر تأمین کامل نهادههای دامی تأکید کرد و از تولیدکنندگان خواست با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند و واحدهایی که پیش از این جوجهریزی نکرده بودند، تلاش خود را بیشتر کنند.