خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مردم نگران نباشند؛ انبارها مملو از کالاهای اساسی است

کد خبر : 1771000
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید: انبارها مملو از کالای اساسی است و هیچ نگرانی درباره تامین کالاهای اساسی برای مردم وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: انبارها مملو از کالای اساسی است و هیچ نگرانی درباره تامین کالاهای اساسی برای مردم وجود ندارد. 

وی افزود: در جنگ رمضان ایران با هیچ کمبودی در زمینه تامین روغن، برنج، نان و ... مواجه نشد و اصناف کشور در این جنگ تحمیلی نقش خود را به خوبی ایفا کردند و نگذاشتند مردم لحظه‌ای کمبود یا گرانی را احساس کنند.

به گفته وی؛ در ایام جنگ تمام کالا با قیمت درج شده بر روی کالا فروخته شده است و بازرسان اتاق اصناف و وزارت صمت در حال پایش بازار بودند و اجازه احتکار یا گرانی کالا را به سودجویان ندادند. حالا هم چالشی در تامین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد.

فرجی تهرانی گفت: در جلساتی که اخیرا با وزارت صمت و مدیران کارخانه‌های صنایع غذایی کشور داشتیم چالش‌هایی در حوزه پت و قوطی‌های کنسروی وجود دارد که این چالش‌ها صنایع غذایی در حال برطرف شدن است.  در واقع قرار است محصولات مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط از روش‌های جایگزین تامین شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار