جزییات حمله دشمنان به پالایشگاه نفت لاوان/ تلفات جانی گزارش نشده

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزییات و دلیل انفجار در پالایشگاه لاوان اظهار داشت: امروز تاسیسات پالایشگاه نفت لاوان واقع در جزیره لاوان مورد تهاجم ناجوانمردانه دشمنان قرار گرفت.

وی افزود: در حال حاضر گروه‌های ایمنی و آتش‌نشانی در حال کنترل و اطفای آتش و ایمن‌سازی تاسیسات هستند.

این منبع آگاه تاکید کرد: با تخلیه به موقع کارکنان تا کنون تلفات جانی گزارش نشده است.

وی خاطرنشان کرد: شبکه تامین و توزیع سوخت کشور پایدار است.

این منبع آگاه از هموطنان خواست که با مدیریت مصرف سوخت، اجتناب از تردد‌های غیرضرور و استفاده از حمل و نقل عمومی، خادمین خود را در این صنعت یاری دهند.

