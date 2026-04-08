در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
جزییات حمله دشمنان به پالایشگاه نفت لاوان/ تلفات جانی گزارش نشده
یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره جزییات و دلیل انفجار در پالایشگاه لاوان اظهار داشت: امروز تاسیسات پالایشگاه نفت لاوان واقع در جزیره لاوان مورد تهاجم ناجوانمردانه دشمنان قرار گرفت.
وی افزود: در حال حاضر گروههای ایمنی و آتشنشانی در حال کنترل و اطفای آتش و ایمنسازی تاسیسات هستند.
این منبع آگاه تاکید کرد: با تخلیه به موقع کارکنان تا کنون تلفات جانی گزارش نشده است.
وی خاطرنشان کرد: شبکه تامین و توزیع سوخت کشور پایدار است.
این منبع آگاه از هموطنان خواست که با مدیریت مصرف سوخت، اجتناب از ترددهای غیرضرور و استفاده از حمل و نقل عمومی، خادمین خود را در این صنعت یاری دهند.