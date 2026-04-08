قیمت طلا و سکه امروز ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1770968
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت طلا و سکه
امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵
عنوان نرخ
قیمت (تومان)
|انس طلا
|۴۷۹۴ دلار
|مظنه تهران
|۷۷٫۷۰۰٫۰۰۰
|طلای ۱۸ عیار
|۱۷٫۹۳۷٫۲۰۰
|طلای ۲۴ عیار
|۲۳٫۹۱۳٫۰۰۰
|سکه طرح قدیم
|۱۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰
|سکه طرح جدید
|۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰
|نیم سکه
|۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰
|ربع سکه
|۵۶٫۵۰۰٫۰۰۰
|سکه یک گرمی
|۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰