قیمت طلا و سکه امروز ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

به گزارش ایلنا، قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ عنوان نرخ قیمت (تومان) انس طلا ۴۷۹۴ دلار مظنه تهران ۷۷٫۷۰۰٫۰۰۰ طلای ۱۸ عیار ۱۷٫۹۳۷٫۲۰۰ طلای ۲۴ عیار ۲۳٫۹۱۳٫۰۰۰ سکه طرح قدیم ۱۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سکه طرح جدید ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ نیم سکه ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ربع سکه ۵۶٫۵۰۰٫۰۰۰ سکه یک گرمی ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

