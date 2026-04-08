در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
حمایت خاص دولت از صنایع آسیبدیده به نفع سهامداران در راه است/ بستن بازار سهام بهترین اقدام بود
مشاور رییس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی از حمایت خاص دولت برای صنایع آسیب دیده به نفع سهامداران خبر داد و گفت: بازسازی این صنایع به سرعت انجام میشود و از سهامداران صبور درخواست داریم، تابآوری داشته باشند؛چشم انداز روشنی را برای سهامداران در طی یکسال آینده خواهیم داشت.
معصومه آقاپور، مشاور رییس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی و عضو شورای عالی بورس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره حفاظت از سهام و سرمایه مردم و سهامداران با بسته شدن بورس و بازار سرمایه در روزهای جنگ صهیونیستی-آمریکا علیه ایران اظهار داشت: نظر شخصی من؛ فارغ از یک عضو شورای عالی بورس این است که بسته بودن بازار سرمایه در جهت حفظ منافع سهامداران قابل دفاع است، البته در این مدت صندوقها یا درآمد ثابت و صندوقهای طلا و بورس کالا فعال و معاملات در این بخشهایی از بورس جاری بود.
وی ادامه داد: معتقدم بستن بازار سهام بهترین اقدامی بود که انجام شد چراکه کشور در وضعیت بحرانهای صنعتی و تولیدی قرار داشت و فعال بودن بازار سهام منجر به افت و خیز بسیار شدید در قیمت سهام این صنایع میشد. نباید در بحرانها، بحران دیگری را ایجاد کنیم.
مشاور رییس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی با بیان اینکه با بستن بازار سهام از بحران مضاعف جلوگیری کردیم و همین باعث شد که بتوانیم تصمیمات بهتری را اتخاذ کنیم، افزود: در این شرایط باید تابآوری را افزایش داد تا شرایط عادی به کشور برگردد و پس از آن نسبت به تصمیمگیری اقدام کنیم.
آقاپور در پاسخ به این سوال که چه توصیهای به سهامداران به ویژه سهامداران خرد در مواجهه با احتمال ریزش سهام شرکتهای فولادی و پتروشیمی چیست، تاکید کرد: توصیه به سهامداران این است که در شرایط فعلی وظیفه هر هموطن ایرانی است که برای سازندگی کشور تلاش کند و خروج پول منجر به کاهش سرمایه از این شرکتها میشود و در شرایطی که این صنایع و شرکتها آسیب دیدهاند، خروج پول باعث میشود این شرکتها بیشتر آسیب ببینند.
وی از حمایت ویژه و خاص دولت از صنایع آسیب دیده خبر داد و گفت: حمایتهای خاص تعریف شده تا بتوانیم از این صنایع به نفع سهامداران حمایت شود. از مردمی که به خوبی صبر کردهاند و تابآوری را نشان دادند و در همه مراحل در کنار دولت و نظام ایستادهاند؛ درخواست داریم صبر و تاب آوری داشته باشند تا بازسازیها انجام شود.
مشاور رییس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی ادامه داد: این بازسازیها به سرعت انجام خواهد شد و چشم انداز روشنی را برای تک تک سهامداران در طی یکسال آینده خواهیم داشت.