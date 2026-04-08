به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی ایران در تماس تلفنی با اوکسانا لوت وزیر کشاورزی روسیه، ضمن بررسی تحولات اقتصادی و تجارت کشاورزی ناشی از بروز جنگ منطقه‌ای، درباره تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه و تامین امنیت غذایی در منطقه گفت‌وگو کردند.

نوری در این گفت‌وگو، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را نقض آشکار قوانین بین‌المللی برشمرد و گفت: ایران به پشتوانه تولید کالاهای اساسی در داخل و توسعه تجارت خارجی با همسایگان شمالی خود، امنیت غذایی شهروندان خود را محافظت کرده است.

وی بر ضرورت تقویت تجارت و توسعه ترانزیت محصولات کشاورزی و دامداری ایران و روسیه در شرایط جنگی تاکید کرد و افزود: ایستگاه‌های قرنطینه دامی و گیاهی میان ایران و روسیه دایر شده است تا موانع احتمالی مبادلات میان دو کشور رفع شود، همچنین همکاری گسترده‌ای میان فعالان اقتصادی و بازرگانان و حوزه بانکی و مالی دو کشور ایجاد شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توسعه مناسبات در چارچوب توافق جامع راهبردی ایران و روسیه که در دی‌ماه ۱۴۰۳ در کرملین به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید، گفت: فرایند واردات کود معدنی از روسیه به ایران برای بهره‌برداری و استفاده کشاورزان و تولیدکنندگان تسهیل شده است.

به گفته وی، با تدابیری که از ماه‌ها پیش اندیشیده شده، علاوه بر تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی و سفره و معیشت مردم، روند علمی و اجرایی اصلاح نباتات و تولید بذر، دامداری، تولید واکسن دامپزشکی، توسعه فناوری‌های پیشرفته کشاورزی و آموزش تخصصی در مراکز علمی و تحقیقاتی ایران با شتاب در حال انجام است.

نوری، توسعه کشاورزی را از مهمترین و موثرترین همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی میان ایران و روسیه دانست و گفت: طی سال‌های اخیر حجم تجارت دو کشور و دسترسی به بازار‌های دو کشور در این زمینه افزایش داشته که با وجود تحریم و جنگ تداوم خواهد داشت.

اوکسانا لوت وزیر کشاورزی روسیه هم در این گفت‌وگوی تلفنی با محکوم کردن تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران و کشتار غیرنظامیان گفت: جمهوری اسلامی ایران اقدامات موثری برای تامین غذا و امنیت غذایی شهروندان خود انجام داده و روسیه به عنوان همسایه متعهد و شریک تجاری در این مسیر، هر کمکی که لازم باشد انجام و در راستای تامین امنیت غذایی در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهد ایستاد.

وزیر کشاورزی روسیه گفت: همکاری مناسبی میان بخش خصوصی و بازرگانان دو کشور شکل گرفته است و با حمایت دولت ما این روند توسعه پیدا خواهد کرد.

طرفین در این گفتگو بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی و تسهیل مبادلات و ترانزیت کشاورزی تأکید کردند.

انتهای پیام/