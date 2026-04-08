وزیر جهاد کشاورزی در گفتگوی تلفنی با همتای روس:
مسیر تجارت کشاورزی ایران و روسیه گسترش مییابد
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که جنگ مانع توسعه تجارت با شرکای اقتصادی نخواهد شد، گفت: مسیر تجارت و تبادلات کشاورزی ایران و روسیه و همکاری مشترک فعالان اقتصادی، بازرگانان، حوزه بانکی و مالی دو کشور گسترش مییابد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی ایران در تماس تلفنی با اوکسانا لوت وزیر کشاورزی روسیه، ضمن بررسی تحولات اقتصادی و تجارت کشاورزی ناشی از بروز جنگ منطقهای، درباره تقویت و توسعه همکاریهای دوجانبه و تامین امنیت غذایی در منطقه گفتوگو کردند.
نوری در این گفتوگو، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را نقض آشکار قوانین بینالمللی برشمرد و گفت: ایران به پشتوانه تولید کالاهای اساسی در داخل و توسعه تجارت خارجی با همسایگان شمالی خود، امنیت غذایی شهروندان خود را محافظت کرده است.
وی بر ضرورت تقویت تجارت و توسعه ترانزیت محصولات کشاورزی و دامداری ایران و روسیه در شرایط جنگی تاکید کرد و افزود: ایستگاههای قرنطینه دامی و گیاهی میان ایران و روسیه دایر شده است تا موانع احتمالی مبادلات میان دو کشور رفع شود، همچنین همکاری گستردهای میان فعالان اقتصادی و بازرگانان و حوزه بانکی و مالی دو کشور ایجاد شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توسعه مناسبات در چارچوب توافق جامع راهبردی ایران و روسیه که در دیماه ۱۴۰۳ در کرملین به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید، گفت: فرایند واردات کود معدنی از روسیه به ایران برای بهرهبرداری و استفاده کشاورزان و تولیدکنندگان تسهیل شده است.
به گفته وی، با تدابیری که از ماهها پیش اندیشیده شده، علاوه بر تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی و سفره و معیشت مردم، روند علمی و اجرایی اصلاح نباتات و تولید بذر، دامداری، تولید واکسن دامپزشکی، توسعه فناوریهای پیشرفته کشاورزی و آموزش تخصصی در مراکز علمی و تحقیقاتی ایران با شتاب در حال انجام است.
نوری، توسعه کشاورزی را از مهمترین و موثرترین همکاریها و مبادلات اقتصادی میان ایران و روسیه دانست و گفت: طی سالهای اخیر حجم تجارت دو کشور و دسترسی به بازارهای دو کشور در این زمینه افزایش داشته که با وجود تحریم و جنگ تداوم خواهد داشت.
اوکسانا لوت وزیر کشاورزی روسیه هم در این گفتوگوی تلفنی با محکوم کردن تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران و کشتار غیرنظامیان گفت: جمهوری اسلامی ایران اقدامات موثری برای تامین غذا و امنیت غذایی شهروندان خود انجام داده و روسیه به عنوان همسایه متعهد و شریک تجاری در این مسیر، هر کمکی که لازم باشد انجام و در راستای تامین امنیت غذایی در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهد ایستاد.
وزیر کشاورزی روسیه گفت: همکاری مناسبی میان بخش خصوصی و بازرگانان دو کشور شکل گرفته است و با حمایت دولت ما این روند توسعه پیدا خواهد کرد.
طرفین در این گفتگو بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی و تسهیل مبادلات و ترانزیت کشاورزی تأکید کردند.