به گزارش ایلنا، بنا به صراحت تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید (به‌جز موارد استثناء شده در این تبصره) می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر می‌شود.

چنانچه مودیان مالیاتی، در موعد مقرر قانونی نسبت به ارائه موارد فوق اقدام نموده باشند، در صورت رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، صرف پلمب دفاتر قانونی پس از شروع سال مالی، مانع برخورداری آنها از هرگونه معافیت، نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود.

ضمنا، ارائه بخشی از اسناد یا ارائه بخشی از مدارک، از حیث مقررات تبصره صدرالذکر کفایت داشته، فلذا این امر نیز موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی نخواهد بود

انتهای پیام/