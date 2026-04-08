زمان جهاد صنعتگران برای بازسازی صنایع فرا رسیده است

به گزارش ایلنا، فرشاد مقیمی در این بازدید ضمن محکوم کردن اقدامات دشمن امریکایی _ صهیونی و قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای نظامی کشور اظهار داشت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند همت و تلاش صنعتگران است و اکنون نوبت جهاد صنعتگران برای ترمیم خسارات و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده است.

مقیمی با اشاره به توانمندی‌های داخلی در حوزه صنعت افزود: با اتکا به ظرفیت‌های ملی، تخصص مهندسان و دانش بومی می‌توانیم نه‌تنها آسیب‌های وارد شده را جبران کنیم، بلکه صنایع را با کیفیت و توان بیشتری نسبت به گذشته بازسازی و احیا کنیم.

معاون وزیر صمت افزود: ایدرو مأموریت مهمی در زمینه نوسازی، بازسازی و توانمندسازی صنایع کشور بر عهده دارد و این سازمان می‌تواند با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های صنعتی و فنی کشور، نقش مؤثری در احیای واحدهای آسیب‌دیده ایفا کند.

وی ابراز امیدواری کرد با همت صنعتگران و حمایت دستگاه‌های مسئول، روند بازسازی صنایع آسیب‌دیده با سرعت دنبال شده و این واحدها در آینده‌ای نزدیک با توان بیشتر به چرخه تولید بازگردند.

در این بازدید، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان نیز ضمن قدردانی از حضور میدانی معاون وزیر صمت اظهار داشت: تمامی نیازهای معیشتی و صنعتی مردم در سطح استان با توان بالا در حال تأمین و تولید است.

خلیل قاسمی با اشاره به جایگاه راهبردی هرمزگان افزود: استان هرمزگان به عنوان نگین خلیج فارس، از ظرفیت‌های مهم صنعتی، معدنی و تجاری برخوردار است و نقش مهمی در پشتیبانی از تولید ملی و اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

