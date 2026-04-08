به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه در این دیدار با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب، تولیدات کشاورزی را از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: افزایش تولید در بخش کشاورزی می‌تواند به خودکفایی، استقلال اقتصادی و تقویت امنیت ملی کشور کمک کند.

وی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان داخلی افزود: تولید و تولیدکننده زیرساخت اصلی امنیت غذایی کشور است و دولت با اجرای سیاست‌های تشویقی تلاش می‌کند از فرهنگ تولید و توسعه کشاورزی در جوامع روستایی و عشایری صیانت کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری همچنین با قدردانی از تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی، مدیران و کارکنان این وزارتخانه در تأمین امنیت غذایی کشور در شرایط جنگی تصریح کرد: نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهد روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور با رضایتمندی نسبی در جامعه همراه بوده و آرامش ایجادشده در بازار این کالاها باید با حفظ وحدت و هم‌افزایی میان دولت، سایر قوا، اصناف، اتحادیه‌ها، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان و با محوریت وزارت جهاد کشاورزی تداوم یابد.

در این دیدار، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به حمایت دولت از خانواده بزرگ کشاورزی کشور گفت: فرهنگ جهاد و خدمت بی‌منت به مردم در لایه‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی طی دهه‌های گذشته نهادینه شده و همین روحیه سبب شده صیانت از مزرعه و سفره مردم برای فعالان این بخش همسنگ دفاع مقدس تلقی شود.

وی با بیان اینکه از آغاز جنگ رمضان، جهاد کشاورزی نبردی خاموش برای تأمین امنیت غذایی کشور را آغاز کرده است، افزود: رضایت نسبی مردم از وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی حاصل تلاش همه اجزای زنجیره تأمین، از تولیدکنندگان در روستاها و جامعه عشایری تا فعالان بخش خصوصی، اصناف و دستگاه‌های دولتی است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد: با تدابیری که از ماه‌ها پیش در وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده و با توجه به نگاه ویژه رئیس‌جمهوری و اعضای دولت به معیشت مردم، جای هیچ نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و امنیت غذایی کشور به صورت پایدار در دسترس است.

