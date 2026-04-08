اطلاعیه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر
کد خبر : 1770831
به گزارش  ایلنا، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در پی تجاوز آمریکایی صهیونی به این پتروشیمی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

ساعتی پیش (شامگاه سه‌شنبه، ۱۸ فروردین) یکی از واحدهای شرکت پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مورد تهاجم دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت.

نیروهای عملیاتی و آتش نشانی با هدایت فرمانده ارشد شرایط اضطراری و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در حال اطفا حریق در شرکت پتروشیمی امیر کبیر هستند.

تاکنون گزارشی از مصدومیت کارکنان دریافت نشده است.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.

