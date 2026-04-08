اطلاعیه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در پی تجاوز آمریکایی صهیونی به این پتروشیمی اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در پی تجاوز آمریکایی صهیونی به این پتروشیمی اطلاعیهای صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
ساعتی پیش (شامگاه سهشنبه، ۱۸ فروردین) یکی از واحدهای شرکت پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مورد تهاجم دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت.
نیروهای عملیاتی و آتش نشانی با هدایت فرمانده ارشد شرایط اضطراری و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در حال اطفا حریق در شرکت پتروشیمی امیر کبیر هستند.
تاکنون گزارشی از مصدومیت کارکنان دریافت نشده است.
اطلاعات تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.