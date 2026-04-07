اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

به گزارش ایلنا، در اثر اصابت پرتابه به خطوط انتقال برق در ساعت ١٣:١۵ امروز، پست برق توحید کرج از مدار خارج و بخش شرقی شهرستان کرج و مناطقی از شهرستان‌ فردیس دچار قطع برق شدند.

با تلاش تیم‌های راهبری و عملیاتی واکنش سریع شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در مانور شبکه توزیع ، برق ٨٠ درصد از مناطق آسیب دیده وصل گردید و تا دقایقی دیگر خاموشی به طور کامل برطرف خواهد شد.

از شهروندان محترم درخواست می‌گردد آرامش خود را حفظ و در مصرف برق صرفه جویی نمایند.

همچنین لوازم برقی را از پریز برق جدا کنید تا در زمان وصل برق یا نوسان احتمالی دچار آسیب نشوند.

