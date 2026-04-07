اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز درخصوص قطع برق در برخی از مناطق این استان اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در اثر اصابت پرتابه به خطوط انتقال برق در ساعت ١٣:١۵ امروز،  پست برق توحید کرج از مدار خارج و بخش شرقی شهرستان کرج و مناطقی از شهرستان‌ فردیس دچار قطع برق شدند.

با تلاش تیم‌های راهبری و عملیاتی واکنش سریع شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در مانور شبکه توزیع ، برق ٨٠ درصد از مناطق آسیب دیده وصل گردید و تا دقایقی دیگر خاموشی به طور کامل برطرف خواهد شد.

از شهروندان محترم درخواست می‌گردد آرامش خود را حفظ و در مصرف برق صرفه جویی نمایند. 

همچنین لوازم برقی را از پریز برق جدا کنید تا در زمان وصل برق یا نوسان احتمالی دچار آسیب نشوند.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
