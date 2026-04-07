اعتراض رسمی وزارت صنعت به تخریب زیرساختهای صنعتی ایران در حملات اخیر
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای رسمی به مدیرکل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، نسبت به حملات گسترده و تخریب سازمانیافتۀ زیرساختهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی کشور آمریکا و رژیم اسرائیل و برخی کشورهای عربی منطقه، اعتراض کرد.
به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک در این نامه تاکید کرده است: موج جدید حملات که پس از یورش اولیه در ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شده، خسارتهای جبرانناپذیری به بخشهای حیاتی صنعت کشور وارد کرده و بهطور مستقیم بزرگترین مجتمعهای تولیدی کشور را هدف قرار داده است.
در این نامه اعتراضی آمده است: بر اساس این گزارش، شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد خوزستان پس از چندین حملۀ عمدی و پیدرپی ناچار به توقف کامل خطوط تولید شدهاند. همچنین مجتمع پتروشیمی بندر امام، بهعنوان بزرگترین هاب پتروشیمی ایران، پس از آسیب به دو واحد اصلی تأمین خدمات، از مدار عملیاتی خارج شده و اختلالهای گستردهای در تأمین برق استان خوزستان ایجاد شده است.
در ادامه نامه، به هدف قرار گرفتن شبکههای غذایی، کشاورزی و انرژی کشور اشاره شده است؛ موضوعی که بنا بر اعلام رسمی ایران به سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، امنیت غذایی و سلامت ۹۰ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار میدهد. حملات اخیر همچنین موجب بروز خاموشیهای گسترده در تهران و کرج و تهدید جدی عملکرد بیمارستانها، مخابرات و واحدهای تولیدی شده است.
وزارت صنعت در این نامه، اقدامات انجامشده علیه زیرساختهای صنعتی ایران را «نقض آشکار قوانین بینالمللی و تلاشی هدفمند برای ضربهزدن به توان اقتصادی کشور» عنوان کرده و نسبت به «بیعملی و فقدان واکنش مناسب یونیدو» ابراز تأسف کرده است.
در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به اقدامات گسترده یونیدو در حمایت از بازسازی صنعتی اوکراین—including برنامه ۲۱۰ میلیون دلاری «احیای صنعتی سبز اوکراین» —از وجود «استانداردهای دوگانه» در برخورد با بحرانها انتقاد شده است.
در پایان، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اقدام فوری و مشخص یونیدو برای حمایت از زیرساختهای صنعتی ایران، مطابق با استانداردها و رویههای پذیرفتهشده این سازمان، شده است.