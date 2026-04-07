آسیبی که به تأسیسات جانبی وارد شده سبب زخمی شدن همه صنعت پتروشیمی میشود
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رویکرد حمله دشمن به تأسیسات جانبی صنعت پتروشیمی را اعمال فشار بیشتر بر مردم و تأمین نیازهای آنها دانست و تأکید کرد: میتوانیم با مصرف بهینه حاملهای انرژی در کشور (برق، گاز، بنزین، گازوئیل و …) از نیت شوم دشمن جلوگیری کنیم.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، سعید باغبانی درباره حملات دشمن به تأسیسات صنعت پتروشیمی با ابراز تأسف برای دشمنی که به هیچ قواعدی پایبند نیست، بیان کرد: تأسیسات جانبی صنعت پتروشیمی در منطقه ماهشهر در روز شنبه (۱۵ فروردین) و منطقه عسلویه امروز (۱۷ فروردین) مورد حمله دشمن قرار گرفت.
وی با اعلام اینکه مراحل کنترل و جلوگیری از خسارات و ایمنسازی شرایط به فوریت ازسوی همکارانم در منطقه عسلویه در حال انجام است، افزود: انشاءالله بهزودی از وضع فعلی خارج و شرایط نرمال و ایمنسازی انجام میشود.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه متأسفانه آسیبی که به تأسیسات جانبی وارد شده سبب زخمی شدن همه صنعت پتروشیمی میشود، ادامه داد: این حمله با رویکرد متوقف کردن صنعت پتروشیمی ایران از سوی دشمن برنامهریزی شده است تا تأمین نیازهای مردم دچار چالش و فشار بر مردمی که در حال مقاومت هستند، بیشتر شود.
باغبانی درباره نقش مردم در حفظ امنیت انرژی کشور و مقابله با اثرات احتمالی حملهها گفت: این حملات، تحتالشعاع قرار دادن نیازهای مردم در مدت کوتاه است، زیرا دشمن میداند ایران با موقعیت و منبع قدرتی که از مردم گرفته میشود، در روزهایی که مردم با فداکاری در میدانها از نظام مواظبت میکنند، بیشک صنعتگران و کسانی که خدمتگزار ملت هستند، وظایف خود را انجام میدهند.
وی تفاوت ایران با دشمن را در پشتیبانی مردم کشور دانست و تصریح کرد: دشمن میداند که ما در نهایت بازسازی و رفع مشکل را انجام میدهیم و بهطور قطع به دنبال اعمال فشار بر کشور و بهویژه وزارت نفت است تا حاملهای انرژی را تحتالشعاع قرار دهد.
جلوگیری از نیت شوم دشمن با مصرف بهینه حاملهای انرژی
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به استواری و ایستادگی مردم در این مدت اشاره و تأکید کرد: میتوانیم با مصرف بهینه حاملهای انرژی در کشور (برق، گاز، بنزین، گازوئیل و …) از نیت شوم دشمن جلوگیری کنیم.
باغبانی گفت: بیشک همانطور که مردم این روزها مقاومت کردند، میتوانند با حمایت و پشتیبانی از همکاران و همرزمان خود در صنعت، به ما در مقابل رویکردی که دشمن پیش گرفته کمک کنند.