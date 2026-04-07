خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت صرفه‌جویی سوخت به سرمایه‌گذاران پیگیری می‌شود

پرداخت صرفه‌جویی سوخت به سرمایه‌گذاران پیگیری می‌شود
کد خبر : 1770424
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل راه‌آهن پیگیری جدی پرداخت صرفه‌جویی سوخت (موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) به سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی را ضرورتی مهم عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن در نشستی با حوزه معاونین تأمین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل ضمن قدردانی از فعالیت‌های مستمر کارکنان حوزه تأمین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل، نقش این بخش را در پشتیبانی پایدار ناوگان ریلی و ارتقای ظرفیت‌های شبکه سراسری راه آهن، حیاتی دانست.

وی مدیریت مؤثر زنجیره تأمین قطعات و تجهیزات موردنیاز ناوگان و زیرساخت را از الزامات راهبردی این معاونت در سال جدید عنوان کرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین پایدار اقلام حساس و پشتیبانی عملیاتی شبکه تأکید کرد.

مدیرعامل راه آهن همچنین ارتقای امنیت سایبری و تسهیل ارتباطات بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه تبادل الکترونیکی داده‌ها را یکی از ضرورت‌های توسعه‌محور صنعت ریلی برشمرد و گفت: توجه ویژه به زیرساخت‌های دیجیتال و استانداردسازی مسیرهای تبادل اطلاعات می‌تواند زمینه رونق حمل‌ونقل ریلی را بیش از پیش فراهم کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان پیگیری جدی پرداخت صرفه‌جویی سوخت (موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) به سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی را ضرورت مهمی دانست و بر نقش این پرداخت‌ها در تقویت انگیزه و توان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای شبکه ریلی تأکید کرد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار