پرداخت صرفهجویی سوخت به سرمایهگذاران پیگیری میشود
مدیرعامل راهآهن پیگیری جدی پرداخت صرفهجویی سوخت (موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) به سرمایهگذاران بخش غیردولتی را ضرورتی مهم عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راهآهن در نشستی با حوزه معاونین تأمین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل ضمن قدردانی از فعالیتهای مستمر کارکنان حوزه تأمین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل، نقش این بخش را در پشتیبانی پایدار ناوگان ریلی و ارتقای ظرفیتهای شبکه سراسری راه آهن، حیاتی دانست.
وی مدیریت مؤثر زنجیره تأمین قطعات و تجهیزات موردنیاز ناوگان و زیرساخت را از الزامات راهبردی این معاونت در سال جدید عنوان کرد و بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای تأمین پایدار اقلام حساس و پشتیبانی عملیاتی شبکه تأکید کرد.
مدیرعامل راه آهن همچنین ارتقای امنیت سایبری و تسهیل ارتباطات بینالمللی، بهویژه در حوزه تبادل الکترونیکی دادهها را یکی از ضرورتهای توسعهمحور صنعت ریلی برشمرد و گفت: توجه ویژه به زیرساختهای دیجیتال و استانداردسازی مسیرهای تبادل اطلاعات میتواند زمینه رونق حملونقل ریلی را بیش از پیش فراهم کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان پیگیری جدی پرداخت صرفهجویی سوخت (موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) به سرمایهگذاران بخش غیردولتی را ضرورت مهمی دانست و بر نقش این پرداختها در تقویت انگیزه و توان سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای شبکه ریلی تأکید کرد