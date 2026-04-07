به گزارش ایلنا، کارت‌های بانکی با تاریخ انقضای اردیبهشت و خردادماه با بخشنامه بانک مرکزی و به منظور خدمت‌رسانیِ مطلوب در شرایط حادث شده، به مدت سه ماه تمدید می‌شوند.

پیرو بخشنامه شماره ۰۴.۳۱۶۶۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ این بانک در خصوص تمدید تاریخ انقضای کارت‌های صادره، با عنایت به شرایط حادث شده و لزوم تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مشتریان شبکه بانکی و کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، مقرر شد به‌منظور رفع نیازمندی مشتریان درخصوص تمام کارت‌های پرداخت با تاریخ انقضای اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۵، حتی‌المقدور بدون صدور کارت جدید، تاریخ انقضای کارت‌های مربوطه به مدت سه ماه، تمدید شوند.

انتهای پیام/