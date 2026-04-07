به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، رحیم علیشاهی، مدیرعامل شرکت سایپایدک گفت: از روز شنبه ۱۵ فروردین، تمامی نمایندگی‌های مجاز سایپا در سراسر کشور با ظرفیت ۱۰۰ درصدی فعالیت خود را آغاز کردند. این اقدام با هدف افزایش رضایت مشتریان، ارتقای کیفیت خدمات و تسریع در امور مربوط به سرویس و تعمیر خودروها انجام شده است.

وی افزود: تمامی مراکز خدماتی سایپایدک در نقاط مختلف کشور با تمرکز بر ارائه خدمات سریع، دقیق و باکیفیت فعال خواهند بود.

مدیرعامل شرکت سایپایدک تاکید کرد: علاوه بر نمایندگی‌ها، پایگاه‌های ثابت و سیار امداد خودرو سایپا نیز به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمام ایام هفته آماده خدمت‌رسانی هستند و امدادگران این مجموعه در نقاط مختلف کشور مستقر شده‌اند تا خدمات اضطراری را ارائه دهند.

وی اظهارداشت: برای سهولت دسترسی مشتریان به خدمات استاندارد، تعمیرگاه مرکزی کشیک سایپایدک در تهران نیز روزهای جمعه فعال خواهد بود.

علیشاهی گفت: با توسعه زیرساخت‌ها، آموزش نیروهای متخصص و تأمین مناسب قطعات، ارائه خدمات پس از فروش محصولات گروه سایپا در سطح استانداردهای کیفی مطلوب دنبال می‌شود.

