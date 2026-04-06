تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در پشتیبانی از زیرساخت‌های ارتباطی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به شرایط خاص کشور، بر ضرورت تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال و استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها برای پاسخ به نیازهای فوری کشور تأکید کرد و این همکاری را در حوزه‌هایی مانند امنیت سایبری و مدیریت بحران راهگشا دانست.

 

به گزارش ایلنا، صبح امروز (دوشنبه ۱۷ فروردین) و در میانه جنگ رمضان نشست مشترک میان مسئولان وزارت ارتباطات و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با محوریت توسعه زیرساخت‌های فناورانه دانشگاهی و تقویت نقش این مراکز در اقتصاد دیجیتال برگزار شد.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ تأکید کرد: دشمن در شرایط فعلی در موقعیت استیصال قرار گرفته و به همین دلیل به رفتارهای وقیحانه روی آورده است. هدف قرار دادن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نشان‌دهنده ماهیت مخرب و ضدتوسعه‌ای دشمنان است.

وی با اشاره به گذشت بیش از یک ماه از آغاز جنگ رمضان، تصریح کرد: در این مقطع، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال از اولویت‌های اصلی است و دانشگاه‌ها می‌توانند با اتکا به ظرفیت‌های علمی و فناورانه خود، نقش مؤثری در پشتیبانی از شبکه‌های ارتباطی و ارائه راهکارهای نوآورانه ایفا کنند.

وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و علمی، بیان کرد: در شرایط جنگی، زمان تصمیم‌گیری و اجرا به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد و این موضوع، همکاری ساختارمند با دانشگاه‌ها را به یک ضرورت تبدیل می‌کند. بهره‌گیری از توان دانشگاهی در حوزه‌هایی مانند امنیت سایبری، مدیریت بحران و توسعه خدمات دیجیتال پایدار، امکان پاسخ‌گویی سریع‌تر به نیازهای کشور را فراهم می‌کند.

تأکید بر بسیج ظرفیت‌های دانشگاهی برای جهش علمی

 حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ نیز با تأکید بر لزوم نگاه توسعه‌محور در شرایط فعلی، اعلام کرد: پیشرفت کشور نیازمند رویکردی مبتنی بر رشد و نوآوری است و در مواجهه با شرایط جنگی باید با نگاهی فعال و آینده‌نگر، زمینه‌های جهش علمی و فناوری را تقویت کرد.

وی از مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی برای فعال‌سازی ظرفیت دانشگاه‌ها خبر داد و افزود: آمادگی لازم برای بسیج توان علمی و فناورانه دانشگاه‌ها فراهم شده است تا این مراکز در دوره جنگ و پس از آن، نقش مؤثرتری در خدمت‌رسانی، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات ایفا کنند.

در این نشست همچنین بر توسعه اقتصاد دیجیتال و نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور تأکید شد و دو طرف، افزایش سطح همکاری‌ها برای حمایت از این بخش را مورد تأکید قرار دادند.

 

