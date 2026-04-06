رتبه جهانی ایران پس از جنگ ارتقا خواهد یافت/ قدردانی از پایمردی مردم و تلاش فعالان تولید

وی با بیان اینکه کشور در دوره پساجنگ نیازمند تلاش مضاعف است، افزود: همه تصور جنگ ۱۰۰ ساعته را داشتند اما مردم و نیروهای مسلح به‌گونه‌ای ایستادگی کردند که دشمنان توان پیش‌بینی آن را نداشتند. ملت ایران با فداکاری و حضور در میدان، پشتوانه اصلی نیروهای مسلح بود و درود بر شرف مردمی که این‌گونه پای کشور ایستادند.

وزیر صمت در ادامه تأکید کرد: چه تحریم‌ها برداشته شود و چه نشود، اثربخشی آنها از بین رفته است؛ مهم، جبران خسارتی است که باید از دشمنان گرفته شود.

اتابک ضمن تقدیر از همراهی تشکل‌های صنفی در تأمین کالاهای اساسی در روزهای حساس اخیر خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور درگیر جنگ بود، با تلاش تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، موجودی کالا و آرامش بازار حفظ شد و لازم است از زحمات تلاشگران تشکر کنم.

وی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی تصریح کرد: اجرای قانونی مصوبات ستاد تسهیل برای حل مشکلات جاری صنایع و پیگیری جدی برای رفع مسائل مالیاتی واحدهای تولیدی از اهم این برنامه‌ها است.

سکاندار وزارت صمت همچنین گفت: واردات مواد اولیه باید توسط تولیدکنندگان انجام شود تا نیاز واحدها بدون وقفه تأمین شود.