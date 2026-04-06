کاهش قیمت میوه با افزایش عرضه تنظیم بازاری

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی معتمد، معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه افزایش سه‌برابری ذخیره‌سازی سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید، کاهش قیمت این میوه ها را در پی داشته است، اظهار داشت: این محصولات با قیمتی ۱۵ درصد کمتر از نرخ روز بازار در استان‌ها عرضه شدند.

معتمد طرح تنظیم بازار میوه شب عید را برنامه ای با سابقه ۱۸ ساله خواند و افزود: امسال این طرح با سرمایه گذاری بخش خصوصی و نظارت و مدیریت دولتی انجام شد و حجم میوه های خریداری شده از باغداران در فصل برداشت، تا سه برابر سال های قبل افزایش یافت.

وی با اشاره به هدف اصلی این طرح که کنترل بازار و تامین میوه مورد نیاز مردم با قیمت مناسب است، اظهار داشت: عرضه میوه با قیمت ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار باعث شد که در برخی از استان ها قیمت میوه‌ چند بار کاهش یابد و دسترسی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، به این محصولات تسهیل شود.

معاون سازمان تعاون روستایی تصریح کرد: عرضه میوه های تنظیم بازار همچنان ادامه دارد و در روستا بازار‌های تعاون روستایی و غرفه‌های موقت با قیمت های مناسب به مصرف کنندگان عرضه می شود.

