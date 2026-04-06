کاهش قیمت میوه با افزایش عرضه تنظیم بازاری

معاون سازمان تعاون روستایی گفت: با عرضه میوه‌های تنظیم بازاری در استان‌های مختلف قیمت سیب و پرتقال کاهش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی معتمد، معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه افزایش سه‌برابری ذخیره‌سازی سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید، کاهش قیمت این میوه ها را در پی داشته است، اظهار داشت: این محصولات با قیمتی ۱۵ درصد کمتر از نرخ روز بازار در استان‌ها عرضه شدند.

معتمد طرح تنظیم بازار میوه شب عید را برنامه ای با سابقه ۱۸ ساله خواند و افزود: امسال این طرح با سرمایه گذاری بخش خصوصی و نظارت و مدیریت دولتی انجام شد و حجم میوه های خریداری شده از باغداران در فصل برداشت، تا سه برابر سال های قبل افزایش یافت.

وی با اشاره به هدف اصلی این طرح که کنترل بازار و تامین میوه مورد نیاز مردم با قیمت مناسب است، اظهار داشت: عرضه میوه با قیمت ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار باعث شد که در برخی از استان ها قیمت میوه‌ چند بار کاهش یابد و دسترسی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، به این محصولات تسهیل شود.

معاون سازمان تعاون روستایی تصریح کرد: عرضه میوه های تنظیم بازار همچنان ادامه دارد و در روستا بازار‌های تعاون روستایی و غرفه‌های موقت با قیمت های مناسب به مصرف کنندگان عرضه می شود.

