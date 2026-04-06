عیادت مدیرعامل بانک کشاورزی از مجروحان جنگ رمضان

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی نیا روز یکشنبه 16 فروردین ضمن عیادت از همکاران مجروح در جنگ رمضان، با سایر مصدومان این جنگ نیز دیدار کرد و جویای سلامتی ایشان شد.

مدیرعامل بانک کشاورزی در این دیدارها تاکید کرد: تعرض دشمن سفاک آمریکایی – صهیونی به اماکن غیرنظامی و حریم خانه و خانواده افراد، سند محکی بر رذالت و خوی جنایتکار این دشمنان است.

وی افزود: ملت شریف، شجاع و مقاوم ایران در هر صنف و قشر و با هر عقیده و مرام، نشان داده‌اند که با عشق، ایمان و شهامت، پای کار انقلاب و میهن اسلامی هستند و برای حفظ سربلندی، استقلال و تمامیت ارضی این سرزمین تا پای جان ایستادگی می‌کنند.

