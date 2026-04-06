اتابک: کشور را بهتر از قبل خواهیم ساخت

وزیر صمت با بیان اینکه ما قطعا پیروز این جنگ خواهیم بود تاکید کرد: برای ادامه تولید در شرایط فعلی موضوعاتی همچون تامین تسهیلات ویژه برای سرمایه در گردش در دستور کار است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه امروز با عوامل توزیع کالا و اصناف با اشاره به اینکه بعد از اتمام جنگ کشور در جایگاهی والا قرار خواهد گرفت، گفت: باید قدردان حضور مردم در میدان و جان برکفان نیروهای مسلح کشور در خط مقدم باشیم.

وی افزود: در عرصه تولید هم باید قدردان تولیدکنندگان خصوصا تولیدکنندگان مواد غذایی، کالاهای اساسی و همچنین همه اصناف و بازاریان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بود.

وی ادامه داد: در مورد تامین ورق‌های فولادی برنامه ریزی کردیم و انشاالله مشکلی در این حوزه نخواهیم داشت.

وزیر صمت گفت: دشمن در حمله ناجوانمردانه به صنعت فولاد مرتکب جنایت بزرگی شد چراکه تعداد زیادی از کارخانجات از محصولات فولاد مبارکه استفاده می‌کنند.

اتابک تصریح کرد: طلبکاران صنایع کوچک باید مطالبات خود را دریافت کنند و بدهی‌های بزرگتر باید از طریق سیستم بانکی و تسهیلات پرداخت شود که ما پیگیر این موضوع هستیم.

وی گفت: موضوع تسهیلات ویژه برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با شدت و قوت پیگیری می‌شود هرچند روند واگذاری این تسهیلات کند است و بانک‌ها سرعت خوبی در پرداخت ندارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما پیگیر سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه چک‌های برگشتی هستیم، افزود: در این ایام باید خدمت رسانی به مردم به بهترین شکل صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: مطمئن باشید دشمن در این جنگ شکست می‌خورد و این افتضاح در تاریخ آنها ثبت خواهد شد چراکه آمریکا در باتلاقی گیر کرده که نمی‌تواند از آن بیرون بیاید.

اتابک افزود: ما کشور را بهتر از قبل خواهیم ساخت و قطعا ایران در آینده جایگاهی رفیع خواهد داشت و به عنوان کشوری قدرتمند در دنیا خواهیم بود.

وی گفت: اولویت ما در ادامه کار، گرفتن خسارت از دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی خواهد بود.

