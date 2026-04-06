مهدی مسائلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره حمله احتمالی به نیروگاه‌ها و وضعیت تامین برق اظهار داشت: جنگ با هدف از بین بردن توان هسته‌ای آغاز شد و اکنون تنها حربه ای که باقی مانده حمله به زیرساخت‌ها از جمله نیروگاه‌ها است، یعنی جنگی که با رویکرد هسته‌ای شروع شده و امروز در حال تبدیل به جنگ انرژی است.

وی با بیان اینکه با بسته شدن تنگه هرمز اکنون امریکا و رژیم صهیونیستی تهدید به هدف قرار دادن نیروگاه‌ها کرده‌اند، گفت: ما واقعا نمی‌دانیم اگر حمله‌ای به نیروگاه‌ها صورت بگیرد ابعاد آن چگونه است و کدام نیروگاه دچار آسیب خواهد شد اما نکته مهم این است که ما ۱۰۰ هزار مگاوات نیروگاه نصب شده داریم و با توجه به اینکه هنوز هوا گرم نشده نیاز به مصرف کمتر از نصف این ظرفیت است. علاوه بر این شبکه برق ایران رینگ است و قدرت مانور بالایی دارد.

دبیر سندیکای صنعت برق ادامه داد: در هر حال این را نیز باید در نظر داشته باشیم که اگر شبکه برق ایران دچار آسیب شود؛ ممکن است بلک اوت هم داشته باشیم. زیرا اکنون هیچ تصوری از اینکه وضعیت به چه شکل خواهد بود؛ نداریم.

وی تصریح کرد: ما تجربه خاموشی و کسری برق را در فصل تابستان داشته‌ایم و در عین حال توانمندی فنی صنعت برق در ایران قابل توجه است و در حد شعار نیست. مثلا در تابستان این امکان وجود داشت که ما به مرز بلک اوت برسیم اما توانستیم هنرمندانه مدیریت کرده و‌ این دوران را پشت سر بگذاریم، اکنون نیز با حملات صورت گرفته مدت زمان رفع خاموشی کمتر از یک ساعت بوده است، اما قاعدتا اگر نیروگاه، خط انتقال و‌ پست برق آسیب ببیند خاموشی بیشتر خواهد بود اما توان بازگرداندن و عادی سازی شبکه بالاست.

مسائلی با اشاره به تدابیر پدافند غیر عامل برای مواقع اضطراری و جنگ اخیر بیان کرد: حتما پیش بینی‌های لازم صورت گرفته و نکنه دیگر اینکه در این شرایط نیروگاه‌های خورشیدی و ‌‌بادی هرچند ناچیز می‌توانند نیاز به برق را تامین کنند و بعنوان پشتوانه می‌توانند مطرح باشند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت حمله ‌و بروز خاموشی با کاهش مصرف می‌توان بی‌برقی را جبران و قابلیت مانور را بالا برد.

دبیر سندیکای صنعت برق افزود: موضوع دیگر اینکه مشترکینی که این امکان را دارند از برق اضطراری مثل ذخیره‌سازها و یا یو پی اس و‌ موتور برق استفاده کنند.

وی تاکید کرد: در هر حال جنگ آثار مخرب زیادی دارد، نبود برق می‌تواند بسیاری از زیرساخت‌ها و صنایع و حتی بهداشت و سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

مسائلی با بیان اینکه حمله به زیرساخت‌ها از لحاظ اصول انسانی مورد اعتراض همگان است، ابراز امیدواری کرد که نهادهای بین‌المللی ورود کرده و از وقوع آن جلوگیری کنند.

وی در ادامه یادآور شد: اکنون حمله به فولاد مبارکه آهن آلات را تحت الشعاع قرار داده و یا حمله به پتروشیمی بندر امام در زمینه تولید مواد پتروشیمیایی و پی وی سی و‌ کابل دچار آسیب می‌شویم. در صنعت چسب و فلزات افزایش قیمت را خواهیم داشت. وقتی مواد اولیه کمیاب، گران و بازار سیاه ایجاد می‌شود.

دبیر سندیکای صنعت برق تاکید کرد: حمله به نیروگاه‌ها فصل متفاوت ‌و نقطه عطفی در جنگ خواهد بود زیرا صنعت بدون برق صنعت دچار آسیب و‌ توقف خواهد شد ‌و در این صورت می‌توان گفت مشکلات کشور دو برابر نمی‌شود بلکه به توان دو می‌رسد ولی توانمندی ما برای عبور از این شرایط قابل توجه است و مردم نیز باید بدانند رفع مشکل ممکن است طولانی شود و باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی توصیه کرد: در این ایام مردم کمتر از آسانسور استفاده کنند و باتوجه به وجود پمپ آب در آپارتمان‌ها تمهیدات لازم اندیشیده شود. اما به هر روی همه چیز در هاله‌ای از ابهام و عدم قطعیت است.

