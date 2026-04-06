پیام تسلیت وزیر نفت در پی شهادت جمعی از کارکنان صنعت پتروشیمی

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در پیام محسن پاک‌نژاد آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

خبر شهادت و جراحت جمعی از کارکنان خدوم صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در بمباران بیرحمانه به دست دشمنان ظالم و خونخوار موجب تأثر و تألم شد.

شما کارکنان صنعت نفت فرزندان صادق این سرزمین هستید که در پیشانی خدمت و جهاد اقتصادی ایستاده‌اید.

اینجانب ضمن تسلیت شهادت همکاران صنعت پتروشیمی به ویژه به خانواده و همکاران داغدار این عزیزان و همچنین آرزوی صحت و سلامتی عاجل برای مجروحان این حمله، به شما همکاران پرتلاش صنعت پتروشیمی درود بی‌پایان فرستاده و علو درجات الهی را برای همکاران شهیدمان از پروردگار متعال خواستارم.»

