پیام تسلیت وزیر نفت در پی شهادت جمعی از کارکنان صنعت پتروشیمی
وزیر نفت در پیامی با تسلیت شهادت جمعی از کارکنان صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر تأکید کرد: شما کارکنان صنعت نفت فرزندان صادق این سرزمین هستید که در پیشانی خدمت و جهاد اقتصادی ایستادهاید.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در پیام محسن پاکنژاد آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
خبر شهادت و جراحت جمعی از کارکنان خدوم صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در بمباران بیرحمانه به دست دشمنان ظالم و خونخوار موجب تأثر و تألم شد.
شما کارکنان صنعت نفت فرزندان صادق این سرزمین هستید که در پیشانی خدمت و جهاد اقتصادی ایستادهاید.
اینجانب ضمن تسلیت شهادت همکاران صنعت پتروشیمی به ویژه به خانواده و همکاران داغدار این عزیزان و همچنین آرزوی صحت و سلامتی عاجل برای مجروحان این حمله، به شما همکاران پرتلاش صنعت پتروشیمی درود بیپایان فرستاده و علو درجات الهی را برای همکاران شهیدمان از پروردگار متعال خواستارم.»