حمله به نیروگاه ها نقض حقوق بشر است

به گزارش ایلنا، انجمن صنفی شرکت‌های بهره‌برداری، نگهداری و تعمیراتی نیروگاه‌های کشور(اصنا) در محکومیت و مخالفت با حمله به زیرساخت‌های انرژی و نیروگاه‌های برق کشور بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

با سلام و احترام به ملت بزرگ، صبور و سرافراز ایران،

در روزهایی که دست‌های خصومت بدخواهان شریان‌های حیاتی انرژی این سرزمین را نشانه گرفته و شهادت و مجروح شدن شماری از فرزندان پرتلاش این حوزه، دل‌های بسیاری را اندوهگین ساخته است، برخی از مراکز مهم صنعتی و انرژی کشور ـ از مجتمع‌های بزرگ فولاد مبارکه و فولاد خوزستان گرفته تا بخش‌های نیروگاهی پتروشیمی فجر و بندر امام و دیگر مجتمع‌های پتروشیمی و تأسیسات سوخت و شبکه برق کشور ـ با تهدید و آسیب‌هایی روبه‌رو شده‌اند. این رخدادها و تهدیدهای مکرر آن ها نگرانی‌هایی در میان مردم و فعالان اقتصادی پدید آورده است.

در چنین شرایطی، اعضای این انجمن در خط مقدم حفظ زیرساخت‌های انرژی و تولید برق ایستاده‌اند. فعالان حوزه بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌ها -این فرزندان بیدار صنعت برق- نیز همچون دیگر بخش‌های صنعت برق، با درک کامل از حساسیت شرایط و با وجود فشارها و محدودیت‌ها، وظیفه حرفه‌ای و ملی خود را در حفظ پایداری تولید برق و بهره‌برداری و تعمیرات با تمام توان، دقت و احساس مسئولیت انجام می‌دهند.

با استناد به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی (ماده 48 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو)، تناسب در حملات (ماده 51)، و الزام به اتخاذ تدابیر احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی (ماده 57)، هرگونه حمله به نیروگاه‌ها، شبکه‌های انتقال و توزیع برق که عمدتاً کارکرد غیرنظامی دارند، نقض این قواعد محسوب می‌شود. چنین اقداماتی با ایجاد اختلال گسترده در خدمات حیاتی مانند بیمارستان‌ها، تأمین آب و سایر نیازهای اساسی مردم، می‌تواند مصداق آسیب رساندن به زیرساخت‌های ضروری برای بقای غیرنظامیان تلقی شده و برخلاف تعهدات مقرر در حقوق بین‌الملل بشردوستانه باشد. از این رو، حملات علیه زیرساخت‌های برق که پیامدهای شدید انسانی برای جمعیت غیرنظامی به همراه دارد، قویاً رد شده و رعایت کامل مقررات کنوانسیون‌های ژنو و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل در حفاظت از تأسیسات غیرنظامی مورد تأکید قرار می‌گیرد.هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های بهره‌برداری، نگهداری و تعمیراتی نیروگاه‌های کشور ضمن محکومیت قاطع هرگونه تعرض به زیرساخت‌های حیاتی کشور، مراتب همبستگی عمیق خود را با ملت بزرگ ایران و خانواده‌های آسیب‌دیده از این حوادث اعلام می‌دارد.

ملت ایران در طول تاریخ خود بارها از آزمون‌های دشوار عبور کرده و هر بار با تکیه بر ایمان، دانش، همبستگی و تلاش فرزندان خود، سربلند بیرون آمده است. اطمینان داریم که در شرایط کنونی نیز با همدلی ملی و ایستادگی متخصصان و خدمتگزاران کشور، این مرحله نیز با سربلندی پشت سر گذاشته خواهد شد.

ما کارکنان، متخصصان و مدیران صنعت تولید برق در حوزه بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه‌های کشور، با احساس مسئولیتی که ریشه در دانش، تعهد و عشق به این سرزمین دارد، همچنان استوار بر سنگر خدمت ایستاده‌ایم؛ تا چراغ خانه‌های مردم ایران فروزان بماند، چرخ صنعت و آبادانی از حرکت بازنایستد و این سرزمین کهن، همچنان در مسیر پیشرفت، امید و بالندگی گام بردارد.

 

