وی با اشاره به نقش فعالان دیجیتال در حفظ پویایی خدمات در این دوره، تصریح کرد: عملکرد میدانی کسب‌وکارهای دیجیتال در این شرایط، دلگرم‌کننده بوده و آثار آن در جامعه به‌روشنی مشاهده شده است.

ضرورت ارائه یکپارچه مطالبات و داده‌های دقیق

وزیر ارتباطات با اشاره به پیگیری برگزاری جلسات با مسئولان ارشد کشور برای انتقال مستقیم مسائل فعالان این حوزه، اعلام کرد: در شرایط فعلی، ارائه منسجم و مبتنی بر آمار دقیق از مشکلات و آسیب‌های واردشده به کسب‌وکارهای دیجیتال اهمیت ویژه‌ای دارد و مکاتبات مستند می‌تواند در تصمیم‌سازی‌ها اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه تداوم این مسیر نیازمند همراهی فعالان است، افزود: نباید در مسیر پیگیری مطالبات دچار وقفه شد و استمرار در انعکاس مسائل، به تسهیل فرآیندهای تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

تمرکز دولت بر حمایت‌های هدفمند و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای

هاشمی با اشاره به طرح موضوع حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال در دولت، اعلام کرد: این موضوع با رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفته است و تلاش می‌شود حمایت‌ها متناسب با ظرفیت‌های موجود دولت انجام شود.

وی تأکید کرد: رویکرد دولت، ارائه حمایت‌های متمرکز و یکپارچه است و از اقدامات پراکنده و جزیره‌ای پرهیز خواهد شد تا منابع محدود موجود به شکل بهینه تخصیص یابد.

توجه به آسیب‌های انسانی و ضرورت همدلی در زیست‌بوم دیجیتال

وزیر ارتباطات با اشاره به برخی آسیب‌های روحی و اجتماعی در میان فعالان این حوزه، گفت: گزارش‌هایی از فشارهای شدید بر برخی از فعالان و حتی تصمیمات نگران‌کننده دریافت شده که ضرورت تقویت ارتباطات انسانی و حرفه‌ای در این زیست‌بوم را دوچندان می‌کند.

وی بر لزوم افزایش همدلی میان کسب‌وکارها تأکید کرد و افزود: در شرایط فعلی، باید از رقابت‌های معمول عبور کرد و به سمت هم‌افزایی و همکاری بیشتر حرکت کرد؛ تشکل‌های صنفی در این زمینه نقش کلیدی دارند.

تداوم حمایت زیرساختی و تأکید بر حل مسئله

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت، اظهار کرد: در مواردی که نیاز منعکس شده، تلاش شده خدمات پردازشی و ذخیره‌سازی برای کسب‌وکارها تأمین شود و در برخی موارد نیز سایر نهادها در این زمینه همکاری داشته‌اند.

وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، حل مسائل و گره‌گشایی از مشکلات است و نه انتساب اقدامات به یک دستگاه خاص.

قدردانی از فعالان و امید به پایان عزتمندانه جنگ

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با عذرخواهی بابت محدودیت‌های ارتباطی ایجادشده در این دوره، تأکید کرد: شرایط پیش‌آمده، شرایطی غیرعادی و ناشی از جنگ مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

هاشمی با قدردانی از ایستادگی و تلاش جوانان کشور در این دوره، گفت: مقاومت شکل‌گرفته در برابر قدرت‌های نظامی، قابل توجه و افتخارآمیز است و امید می‌رود این شرایط با حفظ عزت کشور به پایان برسد و زمینه برای شکل‌گیری فرصت‌های جدید فراهم شود.

وی در پایان با تأکید بر تداوم این جلسات، اعلام کرد: تعامل با فعالان اقتصاد دیجیتال ادامه خواهد یافت و وزارت ارتباطات در حد توان، حمایت از این حوزه را پیگیری می‌کند.