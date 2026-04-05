افزایش قیمت سوخت در پاکستان برای دومین بار در یک ماه اخیر
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، پاکستان در پی افزایش قیمت جهانی نفت ناشی از درگیریهای نظامی در خاورمیانه، برای دومین بار در کمتر از یک ماه گذشته، قیمت خردهفروشی بنزین و گازوئیل را بهطور قابلتوجهی افزایش داد.
قیمت گازوئیل با ۵۴.۹ درصد افزایش به ۵۲۰.۳۵ روپیه (۱.۸۸ دلار) به ازای هر لیتر و قیمت بنزین با ۴۲.۷ درصد افزایش به ۴۵۸.۴۰ روپیه برای هر لیتر رسید.
علی پرویز مالک، وزیر نفت پاکستان، در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد اورنگزیب، وزیر دارایی این کشور، گفت: به دلیل افزایش قیمتهای جهانی نفت پس از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، افزایش بهای سوخت اجتنابناپذیر بود.
این کشور جنوب آسیا در ماه گذشته میلادی با اشاره به افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، قیمت مصرفکننده گازوئیل و بنزین را حدود ۲۰ درصد افزایش داده بود.
این تصمیم احتمالاً منجر به تورم بالاتر و آسیب به جمعیت فقیر پاکستان خواهد شد.
پاکستان بخش عمده نفت مورد نیاز خود را از عربستان سعودی و امارات متحده عربی از طریق تنگه هرمز وارد میکند.
وزیر دارایی پاکستان نیز در نشستی جداگانه اعلام کرد: یارانههایی با هدف حمایت از کشاورزان خرد، موتورسیکلتسواران و بخش حملونقل بینشهری کالا و مسافر در نظر گرفته شده است.
وزیر نفت پاکستان گفت: دولت طی سه هفته گذشته ۱۲۹ میلیارد روپیه یارانه پرداخت کرده است، اما بهدلیل افزایش قیمتهای جهانی نفت، دیگر مقرون بهصرفه نیست.
مالک بیان کرد: از آنجا که منابع محدود هستند و چشماندازی برای پایان درگیریهای نظامی در منطقه خاورمیانه وجود ندارد، هیچ راهی برای ادامه پرداخت یارانه عمومی وجود نداشت.