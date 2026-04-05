احداث نیروگاه‌های خورشیدی تاب‌آوری صنعت برق در برابر تهدیدات را افزایش می‌دهد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را از جنبه پدافند غیرعامل بسیار مهم دانست و گفت: احداث این نیروگاه‌ها تاب‌آوری صنعت برق در برابر تهدیدات را افزایش می‌دهد.

به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اکبر حسن‌بکلو با اشاره به سیاست دولت چهاردهم مبنی بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، اظهار کرد: اگرچه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یکی از سیاست‌های راهبردی دولت و وزارت نیرو در دولت چهاردهم برای مدیریت ناترازی برق به‌ویژه در دوره اوج مصرف است، اما احداث این نیروگاه‌ها از جنبه پدافند غیرعامل هم بسیار اهمیت دارد؛ موضوعی که با همراهی استانداری تهران و تأکید شخص استاندار، محمدصادق معتمدیان، با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از تهدیدات جدی دشمن، آسیب به نیروگاه‌های حرارتی و قطع برق است و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به دلیل ماهیت پراکنده و غیرمتمرکز بودن آنها، تاب‌آوری در برابر تهدیدات نظامی و همچنین بروز حوادث غیرمترقبه را ارتقا می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های خورشیدی در استان تهران به ۸۵ مگاوات رسیده است.

حسن‌بکلو در ادامه ️از صدور مجوز احداث برای ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح استان خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده‌اند.

وی  با اشاره به برنامه تجهیز ۱۲۰۰ مدرسه در استان تهران به نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی، گفت: تاکنون کار تجهیز ۶۵۰ مدرسه به این نیروگاه‌ها به پایان رسیده و با تکمیل این طرح، ۶.۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان افزوده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: تجهیز ۱۲۰۰ مسجد در استان تهران به نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی هم در دستور کار قرار دارد.

