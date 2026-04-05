عضو هیأت مدیره انجمن نوردکاران در گفتگو با ایلنا:
بخش خصوصی توانایی جبران آسیبهای واردشده به صنعت فولاد را دارد/ کشور دوباره به سمت تولید و بازسازی حرکت میکند
عضو هیأت مدیره انجمن نوردکاران گفت: بخش خصوصی میتواند بخشی از آسیبهایی که به صنعت فولاد وارد شده را جبران و اشتغال را دوباره ایجاد کند.
مصطفی عبداللهی، عضو هیأت مدیره انجمن نوردکاران در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در ارزیابی خود از حملات دشمن جنایتکار به صنعت فولاد کشور در فولاد مبارکه و فولاد خوزستان؛ اظهار کرد: صنعت فولاد و آسیبهایی که دشمن به آن وارد کرده است، موضوع مهمی است، فولاد یکی از بزرگترین بخشهای صادرات کشور را تشکل میدهد؛ بنابراین، اگر به صنعت فولاد لطمهای وارد شود، صادرات کشور به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد.
عضو هیأت مدیره انجمن نوردکاران افزود: دو تولیدکننده بزرگ کشور در این حوزه فعالیت میکنند و با آسیب جدی به آنها، صادرات به حداقل میرسد.
وی در خصوص تأثیر حملات به صنعت فولاد بر اشتغال و تولید توضیح داد: وقتی فولاد مبارکه مورد حمله قرار میگیرد، که یکی از کارخانههای مادر و بالادستی کارخانجات کوچکتر است؛ به طور قطع تأثیر منفی زیادی در بازار خواهد داشت. اکنون قیمت پروفیل به شدت افزایش یافته و در همین چند روز اخیر که حملات صورت گرفت، شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها بودیم.
عبداللهی عنوان کرد: قطعاً اگر کارخانه بزرگ و مادری مانند فولاد مبارکه تعطیل شود، بسیاری از زیرمجموعهها و کارخانجات پاییندستی به دلیل کمبود مواد اولیه دچار مشکل خواهند شد. همچنین با این وضعیت دلار، بحث واردات نیز با قیمتهای بالایی مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بخش زیادی از صنعت فولاد کشور در دوران تحریم راهاندازی شده است، آیا توانمندی لازم برای بازگشت به چرخه تولید پس از این بحران در کشور وجود دارد یا خیر، متذکر شد: در بخش کارخانجات کوچکتر، کشورمان توانایی افزایش تولید را داراست؛ اما کارخانجات بزرگ مانند فولاد مبارکه شرایط خاص خود را دارند. این کارخانجات به تکنولوژیهای پیشرفتهای نیاز دارند که به راحتی قابل بازسازی نیستند. اما در صنایع کوچکتر امکان بومیسازی پیش از حمله وجود داشته و اکنون هم وجود دارد.
عضو هیأت مدیره انجمن نوردکاران ادامه داد: امیدواریم کشور هرچه سریعتر از این بحران عبور کند. متأسفانه در حال حاضر بسیاری از امکانات کشور از بین رفته است؛ امیدواریم این جنگ تحمیلی با پیروزی ایران به پایان برسد و کشور دوباره به سمت تولید و بازسازی حرکت کند.
عبداللهی در خاتمه خاطرنشان کرد: امیدواریم بخش خصوصی بتواند بخشی از آسیبهایی که به صنعت فولاد وارد شده را جبران کند و اشتغال را دوباره ایجاد کند؛ اما متأسفانه صنایع مادر ما آسیب دیدهاند و بازسازی آنها نیاز به تکنولوژی پیشرفته دارد. به هر حال برای صنایع فولادی هرچند سخت اما امکان بازسازی وجود دارد.