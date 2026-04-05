«نوی پو» بانک کشاورزی، حامی مولد ترین قشر جامعه برای تداوم تولید

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، ابراهیمی با اعلام کسب رتبه هفتم کشوری توسط استان مرکزی در زمینه تعداد موارد تسهیلگری تامین مالی نیازهای کشاورزان و دامداران و تبریک این موفقیت، گفت: باعث افتخار است که بتوانیم شرایطی فراهم کنیم تا مولدترین قشر جامعه یعنی کشاورزان و دامداران در سریع ترین زمان، با بهترین شرایط و کمترین هزینه، نیازهای مالی خود را تامین کنند.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد در سال جاری که مزین به شعار«اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است، جایگاه استان مرکزی و بانک کشاورزی استان در سطح کشور ارتقا یابد.

ابراهیمی با اشاره به شرایط خاص کنونی کشور و اهمیت تامین امنیت غذایی، خاطرنشان کرد: قطعا حمایت از تولید کنندگان در شرایط دشوار کنونی تاثیر بسزایی بر افزایش انگیزه و توان آنان برای تداوم تولید و بهبود کیفیت خدمات خواهد داشت و قطعا دشمن را در همه زمینه ها خصوصا در زمینه تولید، سرانه تولید و تامین امنیت غذایی کشور منکوب می کنیم.

