به گزارش ایلنا، غلامرضا نوروزی قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره اینکه وزارتخانه جهاد کشاورزی وظیفه تامین امنیت غذایی، تنظیم بازار و رساندن محصولات به دست مصرف کنندگان را بر عهده دارد گفت: تدابیر و پیش بینی هایی برای تامین کالاها و تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان و عید نوروز صورت گرفته بود در عین حال یک اصلاحات اقتصادی اساسی را هم در کشور انجام داده بودیم که موضوع جنگ نیز به آن اضافه شد. با وجود این مؤلفه‌ها، شاهد تحقق مطلوب امنیت غذایی در کشور بودیم به گونه ای که در جامعه همه کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی مورد نیاز تامین و در دسترس مردم قرار گرفت.

وی عنوان کرد: بیش از ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور متکی بر تولید داخلی است. کشاورزان، بهره برداران، دامداران، مرغداران، روستاییان و عشایر همه با شور و شوق مضاعف، کار و تلاش می‌کنند تا تحت هر شرایطی تولید را ادامه دهند. الطاف الهی نیز شامل حال ما شده و بارندگی‌های خوبی در کشور شاهد بودیم، از این رو ما روزهای بهتر و مطلوب‌تری را در حوزه تأمین محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی خواهیم داشت.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه اظهار کرد: در شروع جنگ رمضان با مردم صحبت و این موضوع را تاکید کردم که امنیت غذایی و کالاهای اساسی تحت هر شرایطی تامین خواهد شد امروز که حدود ۳۵ روز از این جنگ می‌گذرد باز هم تاکید می کنیم که با کمک فعالان زنجیره بزرگ بخش کشاورزی استمرار در تامین کالاهای اساسی را خواهیم داشت. مردم شریف و شما رسانه‌ها با حضور در بازار و میادین شاهد وفور کالا و همچنین مناسب بودن قیمت‌ها بودید. انصافاً صنوف و توزیع‌کنندگان نیز پای کار بودند و حتی شاهد ارائه تخفیف‌هایی بودیم. در مقایسه با ماه گذشته، در برخی اقلام اساسی با کاهش قیمت نیز مواجه هستیم.

تاکنون از ذخایر احتیاطی استفاده نکرده‌ایم

نوری با بیان اینکه تامین کالا به صورت صددرصدی انجام می‌شود گفت: قیمت‌ها مناسب و متعادل‌تر شده‌اند، در برخی حوزه ها، از جمله مرغداری، به دلیل پایین بودن قیمت‌ها، با زیان مواجه هستند، اما همچنان پای کار کشور ایستاده‌اند و به تولید ادامه می‌دهند. با اقداماتی که اجرا می شود، امیدواریم این قیمت‌ها متعادل شده و امکان ادامه تولید اقتصادی برای همه فعالان فراهم شود.

به گفته وی مهمترین ذخیره ما، لطف خداوند و بارندگی‌های مناسب بود و علاوه بر این روند مداوم و بدون تعطیل تولید در کشور است که استمرار دارد. ما ذخایر احتیاطی برای مواقع اضطراری داریم که تاکنون از آن‌ها استفاده نکرده‌ایم و موجودی ذخایر ما به حد کافی است. شرایط جوی و اقلیمی مناسب نیز به تولید مطلوب کمک کرده است، لذا جای هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

