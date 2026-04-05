خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تداوم ارائه خدمات از سوی بانک رفاه کارگران به اتباع خارجی مجاز

کد خبر : 1769559
لینک کوتاه کپی شد.

بانک رفاه کارگران از تداوم ارائه خدمات بانکی به مشتریان خارجی این بانک خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به استناد ابلاغیه بانک مرکزی ج.ا.ا، این خدمات شامل عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه، صدور یا تمدید کارت و سایر خدمات مشابه است و صرفا به مشتریان خارجی بانک که به صورت مجاز در کشور اقامت دارند، ارائه می‌شوند.

بر اساس این گزارش، اتباع خارجی که دارای یکی از مدارک شناسایی شامل کارت شناسایی تبعه خارجی با اقامت از نوع پناهنده جمعی "آمایش-19" و "موقت1تا6"، دفترچه اقامت ویژه، دفترچه اقامت، گذرنامه به همراه پروانه اقامت و دفترچه پناهندگی هستند، در شمول اتباع خارجی مجاز مقیم در کشور محسوب می‌شوند.

لازم به ذکر است، خدمات بانکی مذکور صرفا به مشتریان خارجی فعلی بانک رفاه کارگران ارائه می‌شود و پذیرش مشتریان جدید و افتتاح سپرده بانکی برای آنان منوط به استعلام از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص خارجی (سامانه فیدا) و دریافت شناسه شهاب معتبر از سامانه نهاب است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار