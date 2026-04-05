تداوم ارائه خدمات از سوی بانک رفاه کارگران به اتباع خارجی مجاز

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به استناد ابلاغیه بانک مرکزی ج.ا.ا، این خدمات شامل عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه، صدور یا تمدید کارت و سایر خدمات مشابه است و صرفا به مشتریان خارجی بانک که به صورت مجاز در کشور اقامت دارند، ارائه می‌شوند.



بر اساس این گزارش، اتباع خارجی که دارای یکی از مدارک شناسایی شامل کارت شناسایی تبعه خارجی با اقامت از نوع پناهنده جمعی "آمایش-19" و "موقت1تا6"، دفترچه اقامت ویژه، دفترچه اقامت، گذرنامه به همراه پروانه اقامت و دفترچه پناهندگی هستند، در شمول اتباع خارجی مجاز مقیم در کشور محسوب می‌شوند.



لازم به ذکر است، خدمات بانکی مذکور صرفا به مشتریان خارجی فعلی بانک رفاه کارگران ارائه می‌شود و پذیرش مشتریان جدید و افتتاح سپرده بانکی برای آنان منوط به استعلام از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص خارجی (سامانه فیدا) و دریافت شناسه شهاب معتبر از سامانه نهاب است.

