نزدیک به ۱۹۰۰ حادثه جدی در تاسیسات برق/ بیش از ۲۵ همت خسارت به صنعت برق کشور

به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو از میزان آسیب و خسارات وارده به تاسیسات شبکه برق کشور در حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی گفت: حملات شدید دشمن و آسیب به تاسیسات شبکه برق در برخی از روزها منجر به قطع برق در کشور شد. البته گروههای عملیاتی و‌ رفع حوادث تاسیسات برقی که به دلیل حملات دشمن دچار آسیب شدند با سرعت پایدار می‌شوند تا مشکلی در تامین برق مردم کشور به وجود نیاید.

سخنگوی صنعت برق‌ تاکید کرد: عمده آسیب‌های وارده در تهران بزرگ به سرعت رفع شده و خاموشی ها در کمتر از یک ساعت و حدود ۵۵ دقیقه برطرف شده و تامین برق در حالت پایدار قرار گرفته است.

رجبی مشهدی تصریح کرد: نزدیک به ۱۹۰۰ حادثه جدی ناشی از حملات ددمنشانه ارتش صهیونی- آمریکایی در شبکه برق رخ داده که برطرف شده است.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: میزان خسارت وارده به شبکه سراسری برق بیش از ۲۵ همت برآورد می شود.

معاون برق و‌انرژی وزارت نیرو افزود: عمده ی حملات دشمن در تهران رخ داده و بیشترین آسیب به تاسیسات پایتخت وارد شده است. بعد از تهران شبکه برق مناطقی از غرب کشور بیشترین حوادث را تجربه کرده‌اند.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: حدود ۱۵۰ هزار نفر پرسنل در صنعت برق (بخش خصوصی و دولتی) در بخش شبکه سراسری، تامین تجهیزات و نیروگاه‌ها و شرکت‌های تولید و توزیع مشغول به کار هستند که از این تعداد حدود ۲۰ هزار نفرشان نیروهای عملیاتی هستند که به صورت شبانه‌روزی و پیوسته در حال خدمت رسانی هستند که برق مردم به صورت پایدار تامین شود.

