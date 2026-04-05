سفر هیات وزارت جهاد کشاورزی به ترکیه و روسیه با هدف دیپلماسی کشاورزی در جنگ
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هیاتی از این وزارتخانه با هدف توسعه دیپلماسی کشاورزی منطقهای، تقویت و تنوعبخشی به کریدورها و مسیرهای تامین کالاهای اساسی و تسهیل تجارت محصولات کشاورزی و غذایی، به ترکیه و روسیه سفر کرد.
در سفر هیات وزارت جهاد کشاورزی به ترکیه، مذاکرات و توافقات موثری با شرکتهای بزرگ و فعال در حوزه تامین و تجارت نهادههای دامی و کالاهای اساسی به عمل آمد.
هیات اعزامی همچنین در سفر به مسکو، هفت نشست تخصصی با مقامات و مدیران شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی روسی درباره تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی برگزار و راهکارهای تسهیل تجارت دوجانبه در این حوزهها مورد مذاکره و توافق طرفین قرار گرفت.