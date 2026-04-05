خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر هیات وزارت جهاد کشاورزی به ترکیه و روسیه با هدف دیپلماسی کشاورزی در جنگ

کد خبر : 1769513
لینک کوتاه کپی شد.

یک هیات اقتصادی از وزارت جهاد کشاورزی با هدف توسعه دیپلماسی کشاورزی منطقه‌ای و تقویت و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت محصولات کشاورزی و تامین کالاهای اساسی، به ترکیه و روسیه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هیاتی از این وزارتخانه با هدف توسعه دیپلماسی کشاورزی منطقه‌ای، تقویت و تنوع‌بخشی به کریدورها و مسیرهای تامین کالاهای اساسی و تسهیل تجارت محصولات کشاورزی و غذایی، به ترکیه و روسیه سفر کرد.

در سفر هیات وزارت جهاد کشاورزی به ترکیه، مذاکرات و توافقات موثری با شرکت‌های بزرگ و فعال در حوزه تامین و تجارت نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به عمل آمد.

هیات اعزامی همچنین در سفر به مسکو، هفت نشست تخصصی با مقامات و مدیران شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی روسی درباره تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی برگزار و راهکارهای تسهیل تجارت دوجانبه در این حوزه‌ها مورد مذاکره و توافق طرفین قرار گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار