شهباز حسن‌پوربیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به مجتمع‌های بزرگ صنعتی و پتروشیمی کشور، این اقدام را فراتر از یک عمل نظامی و تهاجمی مستقیم به زیرساخت‌های اقتصادی و معیشت مردم ایران دانست.

وی با بیان اینکه این حملات منجر به آسیب جدی به خطوط تولید و حتی توقف فعالیت برخی واحدها شده است، افزود: صنعت فولاد و پتروشیمی به عنوان دو ستون اصلی اقتصاد کشور، نقشی کلیدی در زنجیره تولید، اشتغال و صادرات دارند و هدف قرار دادن آن‌ها نشان می‌دهد که دشمن به دنبال ایجاد اختلال در شریان حیاتی اقتصاد ملی و افزایش فشار بر مردم است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به جنبه حقوقی این حملات، خاطرنشان کرد: از منظر حقوق بین‌الملل نیز، حمله به مراکز صنعتی غیرنظامی یک اقدام قابل محکومیت و در تعارض با اصول انسانی و قواعد بین‌المللی است.

حسن پوربیگلری در خصوص واکنش مجلس شورای اسلامی به این اقدام، اظهار کرد: مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها، این اقدام را به‌شدت محکوم کرده و در چند محور ورود جدی داشته است، که از جمله آنها می‌توان به محکومیت رسمی و مطالبه پیگیری بین‌المللی اشاره کرد و اینکه نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ها و تذکرات، خواستار فعال شدن دستگاه دیپلماسی برای پیگیری این جنایت در مجامع بین‌المللی شده‌اند.

او ادامه داد: همچنین مجلس بر ضرورت تأمین فوری منابع برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و جلوگیری از توقف زنجیره تولید تأکید کرده تا اثرات اقتصادی این حملات به حداقل برسد و حمایت از تولید و جبران خسارات را در اولویت قرار داده است. ضمن آنکه تقویت امنیت زیرساخت‌های حیاتی از دیگر مواردی است که کمیسیون‌های تخصصی به‌ویژه کمیسیون صنایع و امنیت ملی بر آن تاکید دارند و موضوع افزایش سطح حفاظت از مراکز صنعتی و راهبردی کشور را در دستور کار قرار داده‌اند.

حسن پوربیگلری با تاکید بر پاسخ مناسب به اقدامات خصمانه ادامه داد: ضرورت دارد تا در چارچوب سیاست‌های کلان نظام، مجلس پاسخی قاطع و بازدارنده به اقدامات رژیم صهیونیستی بدهد تا از تکرار چنین حملاتی جلوگیری شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تصریح کرد: در مجموع، این حمله نه‌تنها خللی در اراده ملت ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب انسجام بیشتر در حمایت از تولید ملی و تقویت زیرساخت‌های کشور خواهد شد. مجلس نیز با تمام ظرفیت، در کنار دولت و مردم برای عبور از این شرایط و خنثی‌سازی اهداف دشمن ایستاده است.

