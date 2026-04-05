درس مقاومت از دل فولاد؛
فولاد مبارکه، نماد ایستادگی صنعتی در برابر چالشهاست
عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، حمله به فولاد مبارکه را محکوم کرد و گفت: این اقدام، تخریب گستردهای به یکی از مهمترین زیرساختهای صنعتی کشور وارد کرده و جبران آن نیازمند زمان و برنامهریزی دقیق است.
سید بهادر احرامیان، عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به فولاد مبارکه اصفهان اظهار کرد: این حادثه اقدامی محکومشدنی است. واحدی که امروز آسیب دیده، حاصل دهها سال سرمایهگذاری، تلاش و برنامهریزی بوده و از دست رفتن بخشی از آن در چند لحظه، خسارتی بزرگ برای اقتصاد کشور بهحساب میآید.
وی گفت: ابعاد آسیب بسیار جدی است و اکنون باید با بررسی دقیق مشخص شود چگونه میتوان ظرفیت از دسترفته را بازگرداند و از بروز اختلال در روند تولید جلوگیری کرد. این شرایط بخشی از واقعیت تلخ درگیری است و بازسازی کامل چنین زیرساختی زمانبر خواهد بود.
احرامیان تأکید کرد: امیدواریم خسارتها بیش از این گسترش پیدا نکند و امکان بازسازی و احیای فعالیت واحدهای تولیدی در کوتاهترین زمان فراهم شود؛ ضمن آنکه بر اساس معاهدات بینالمللی زیرساختها نباید هدف حملات قرار گرفته شوند اما متاسفانه شاهد آنیم که در جنگ کنونی این قواعد زیر پا گذاشته شده است.