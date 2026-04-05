دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی در گفتوگو با ایلنا:
ادعای نتانیاهو درباره دوره زدن تنگه هرمز، بیعقلی است/ بنادر دریای سرخ ظرفیت لازم را ندارند
دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی با بیان اینکه اظهارات نتانیاهو درباره مسیر جایگزین تنگه هرمز اظهارات سیاسی و غیرعقلی است، گفت: بزرگترین بندر منطقه بندر جبلعلی است و امکان انتقال این بندر به مسیر عربستان وجود ندارد و در آن منطقه هم توان بندری و دریایی و لجستیکی وجود نیست.
مسعود پلمه، دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ادعای نتانیاهو درباره دور زدن تنگه هرمز و تغییر مسیر تردد کشتیهای و خطوط لوله نفت گفت: اظهار نظرهایی که افرادی مانند نتانیاهو دارند، معمولا اظهارات سیاسی و غیرعقلی است. بزرگترین بندر منطقه، بندر جبلعلی محسوب میشود و اگر قرار باشد این بندر تعطیل باشد، مگر امکان دارد این بندر را به مسیر عربستان منتقل کنیم تا تردد دریایی به آن منطقه منحرف شود؟
وی تاکید کرد: آنچه که ما تا به امروز از بنادر حوزه دریای سرخ میدانیم بندر قابل اهمیت بتوان نقش استراتژیک بندر جبلعلی را ایفا کند اساسا در آن منطقه وجود ندارد. هرچند که در آن منطقه بندر جده و بنادر دیگری وجود دارد و منطقه لجستیکی خوبی در دست ساخت است، اما هیچ وقت توان فنی، دریایی و لجستیکی که در بندر جبلعلی وجود دارد را نمیتواند در اختیار داشته باشد.
دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی همچنین درباره امکان اخذ عوارضی از تنگه هرمز اظهار داشت: در دوران جنگ، طبیعتاً کشوری که عبور کشتیها را تحت حمایت خود انجام میدهد به طور قطع میتواند هزینهای را از محل تردد کشتیها دریافت کند.
پلمه ادامه داد: در زمان صلح هم اگر این کشتیها از آبراههای جمهوری اسلامی ایران عبور کنند به طور قطع دولت به دلیل اینکه این منطقه را تحت مالکیت دارد، باز هم میتواند هزینهای را از محل تردد کشتیها دریافت کند اما براساس کنوانسیونهای موجود اگر تردد از آبراههای بینالمللی باشد، امکان اخذ عوارضی وجود ندارد. مگر اینکه مانند دورانی که مسیر بابالمندب در تعرض دزدان دریایی قرار داشت و کشتیها با اسکورت نیروهای مسلح تردد میکردند و هزینهای را بابت آن میپرداختند، این رویه به اجرا برسد.
وی افزود: اینکه در دوران پساجنگ چه سیاستی را برای این موضوع درنظر میگیرد به طور قطع ناظر بر روابط بینالملل خواهد بود و زود است که الان در این باره اظهار نظر کرد.