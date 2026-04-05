در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
حمله به پتروشیمیها، حمله به درآمد مردم است/ صادرات نفت ایران افزایش یافت
مرتضی بهروزیفر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی حمله نظامی به زیرساختهای کشور از جمله پتروشیمیها اظهار داشت: حمله به زیرساختها از فولاد شروع شده و اکنون به پتروشیمیها رسیده است و این در حالی است که بخش قابل توجهی از درآمد کشور از همین دو صنعت در حوزه فولاد و محصولات و فرآوردههای پتروشیمی است.
وی افزود: ایجاد اختلال در تولید صنایع زیرساختی مثل فولاد و پتروشیمی، اولا شرایط به لحاظ جایگزینی بسیار دشوار است و دیگر اینکه باتوجه به مشکلات مالی که ایران دارد بازگرداندن واحدهای آسیب دیده به خط تولید بسیار زمانبر بوده و هزینه زیادی به کشور تحمیل می کند.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی گفت: حمله به زیرساختها علاوه بر ایجاد اشکال برای تامین نیازهای داخلی؛ در تامین ارز مورد نیاز کشور نیز دچار مشکل اساسی خواهیم شد.
وی تصریح کرد: هرچند ما نیز زیرساختهای کشورهای متخاصم را مورد هدف قرار دهیم اما واقعیت اینکه ما تحت تحریم هستیم و منابع مالی در اختیار نداریم اما این کشورها مشکل پولی و ارتباط با دنیا را ندارند، تحریم نیستند و با بزرگترین شرکتهای دنیا در ارتباط هستند، بنابراین میتوانند براحتی ترمیم و جایگزین کنند.
بهروزیفر خاطرنشان کرد: در نظر داشته باشیم هر جنگ و تنشی هر زمان هم طول بکشد در انتها با یکتوافق مسئله حل خواهد شد مثلا جنگ عراق ۸ سال طول کشید و سرانجام با قبول قطعنامه توسط امام(ره) به پایان رسید، اکنون منطقیتر این است باتوجه به اینکه ایران هنوز برگ برنده تنگه هرمز را در اختیار دارد و میتواند با استفاده از آن مذاکره کند و به امریکا و همپیمانانش فشار وارد کند، مسئله را حل کند تا هم سرافرازانه از جنگ خارج شده باشد و هم اینکه دچار آسیبهای بعدی نشود.
وی تصریح کرد: اکنون صادرات نفت ایران نسبت به قبل کاهش نیافته، بلکه معادل قبل و حتی افزایش یافته است.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه اکنون عبور و مرور نفتکشها تحت کنترل ایران است، گفت: ورود نفت ایران به بازار به نفع همه کشورها از جمله امریکا است که قیمت نفت بیش از این افزایش نیابد، به همین دلیل صادرات نفت ایران تاکنون مشکلی نداشته و حتی راحتتر هم شده است.
وی بیان کرد: اکنون هند شروع به خرید نفت ایران کرده چیزی که پیش از این وجود نداشته است، بعبارت دیگر در حال حاضر علاوه بر چین یک مشتری جدید برای فروش نفت داریم.
بهروزی فر تاکید کرد: ما با ابزارهایی که داریم؛ می توانیم این شرایط کوتاه مدت برای تسهیل در فروش نفت را تیدیل به اوضاع بلندمدت کنیم. در این مدت ۳۶ روز گذشته ایران مقاومت کرد و نشان داد که تسلیم نمیشود و میتواند تنگه هرمز را کنترل کند؛ اینها ابزارهایی است که میتواند شرایط را به نفع ما رقم بزند؛ یعنی با یک دیپلماسی قوی می توانیم منافع بلندمدت داشته باشیم.
وی در ادامه گفت: اکنون قیمت نفت از حدود ۶۰ تا ۶۵ دلار به حدود ۱۰۰ دلار رسیده و این کشورهای مصرف کننده را تحت فشار قرار خواهد داد.
این کارشناس حوزه انرژی گفت: ترامپ نشان داده که یک بازیگر قابل پیش بینی نیست و نمیتوان گفت که فشارهای بین المللی برای کاهش قیمت نفت روی او تاثیرگذار است ولی قطعا فشار داخل امریکا با توجه به افزایش قیمت بنزین و گازوییل بیتاثیر نیست.