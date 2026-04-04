گفتوگوی تلفنی وزیر جهاد کشاورزی با سفرای ایران در مسکو، دهلینو و کوالالامپور
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در تماسهای جداگانه با کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو، محمد فتحعلی سفیر ایران در دهلینو و ولیالله محمدی نصرآبادی سفیر ایران در کوالالامپور، درباره تداوم همکاریها با کشورهای یاد شده در بخش کشاورزی گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با سفیر کشورمان در مسکو گفت: مبادلات کشاورزی بین دو کشور ایران و روسیه در دو سال گذشته رشد داشته و فعالان بخش کشاورزی و شرکتهای تجاری و اقتصادی دو طرف همکاری خوبی دارند که با توجه به ظرفیتهای چشمگیر هر دو کشور در بخش کشاورزی، افقهای گستردهای برای تقویت این همکاریها وجود دارد.
کاظم جلالی تجدید آمادگی طرف روسی برای تعمیق همکاری های اقتصادی و فنی با کشورمان در بخش کشاورزی را به اطلاع رساند.
همچنین محمد فتحعلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلینو با اشاره به اهمیت روابط تجاری و مبادلات کشاورزی میان ایران و هند افزود: در چارچوب دیپلماسی اقتصادی و کشاورزی، تمام ظرفیتهای لازم برای توسعه و تعمیق روابط اقتصادی دو کشور بکار گرفته خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی هم در این گفتوگو از تلاشهای سفیر ایران در هند برای توسعه روابط دو جانبه در بخش کشاورزی قدردانی کرد و راهکارهای تقویت این همکاریها و تسهیل تجارت بین ایران و هند در حوزه محصولات کشاورزی را در میان گذاشت.
ولیالله محمدی نصرآبادی سفیر ایران در کوالالامپور نیز در گفتوگو با وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: روابط اقتصادی مالزی و ایران به ویژه در بخش کشاورزی دیرینه و مستحکم است و تلاش خواهیم کرد در شرایط جنگ تحمیلی هیچ خللی در مراودات و مبادلات دوجانبه ایجاد نشود.
نوری هم در این گفتوگو از تلاشهای سفیر ایران در مالزی برای توسعه همکاریهای دوجانبه در بخش کشاورزی تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد که با بهرهمندی از ظرفیتهای دیپلماتیک، توافقات انجام شده در سفر سال گذشته وزیر کشاورزی مالزی به تهران در اسرع وقت عملیاتی شود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در این گفتگوهای جداگانه ابراز امیدواری کرد که با پیروزی سرافرازانه ملت غیور ایران، در چارچوب دیپلماسی کشاورزی، روابط اقتصادی و تجاری ایران با سه کشور روسیه، هند و مالزی توسعه و حجم مبادلات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی گسترش خواهد یافت.